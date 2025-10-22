Vụ 40 học sinh nhập viện: Tiếp tục tạm đình chỉ nữ phó hiệu trưởng

Thông tin này được lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận vào chiều 22/10.

Chính quyền xã Kim Ngân tiếp tục tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Liên quan đến vụ 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc, lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, khi kết luận chính thức mới có hướng xử lý.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Chính quyền xã Kim Ngân cũng chỉ đạo Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh, đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H.. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

UBND xã Kim Ngân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, chuyển hồ sơ liên quan đến UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đổi mật khẩu hệ thống camera giám sát bếp ăn. Việc này nhằm đảm bảo bà H. không còn quyền truy cập trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác cũng như chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.