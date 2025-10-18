Vụ 40 học sinh nhập viện: Khóa quyền truy cập camera với nữ phó hiệu trưởng

Ngày 18/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm việc với Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy và phụ huynh để bàn việc tổ chức lại bếp ăn bán trú, sau vụ 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc.

Khu vực bếp ăn tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện đã phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Ông Mỹ thay mặt nhà trường gửi lời xin lỗi đến phụ huynh và 75 học sinh bán trú, đồng thời nhận trách nhiệm về việc kiểm soát chưa chặt chẽ dẫn đến sự cố.

Liên quan đến trách nhiệm của bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường, các phụ huynh tiếp tục giữ quan điểm đề nghị điều chuyển người này đi nơi khác. Tuy nhiên, ông Mỹ giải thích vụ việc đang trong quá trình xác minh, khi có kết luận chính thức, cơ quan chức năng mới có hướng xử lý.

Theo ông Mỹ, nhà trường đã đổi mật khẩu hệ thống camera giám sát bếp ăn. Việc này nhằm đảm bảo bà H. không còn quyền truy cập trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác cũng như chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Về phương án tổ chức lại bếp ăn, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã thành lập ban chỉ đạo hoạt động bán trú gồm đại diện phụ huynh, tổ bán trú và giáo viên chủ nhiệm. Phụ huynh được quyền giám sát trực tiếp khâu giao nhận, chế biến thực phẩm và bữa ăn của học sinh.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy tại buổi họp với lãnh đạo ngành giáo dục và chính quyền sau vụ 40 học sinh nhập viện (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là phó hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H.. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H. sẽ hết thời hạn vào ngày 22/10. Chính quyền xã Kim Ngân đang cân nhắc phương án xử lý phù hợp, bởi việc bà H. trở lại trường bị phụ huynh phản đối gay gắt.

UBND xã Kim Ngân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với Trường PTDT dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, chuyển hồ sơ liên quan đến UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.