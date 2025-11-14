Nữ phó hiệu trưởng chưa trở lại trường dù hết hạn tạm đình chỉ

Sáng 14/11, UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xác nhận bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy chưa trở lại trường.

Lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết thời gian tạm đình chỉ và gia hạn tạm đình chỉ công tác đối với bà H. kết thúc ngày 13/11. Tuy nhiên bà H. đã báo cáo Hiệu trưởng cũng như chính quyền địa phương để xin tạm nghỉ do đang ở bệnh viện.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Dự kiến đầu tuần tới, bà H. sẽ gặp lãnh đạo xã Kim Ngân, đại diện nhà trường để trao đổi một số vấn đề liên quan, trước khi thực hiện công việc tiếp theo.

“Theo quy định, địa phương không thể tiếp tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ đối với cô H.. Cái khó là cô H. trở lại trường vấp phải sự phản đối của nhiều phụ huynh, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc”, một cán bộ xã Kim Ngân cho biết.

Anh Hồ Song, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, cho biết phần lớn phụ huynh rất bức xúc và không đồng ý việc bà H. tiếp tục công tác tại trường.

Theo anh Song, các phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức và phương án xử lý vi phạm, không để sự việc kéo dài thêm, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Trước đó, ngày 23/10 dù đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bà H. vẫn xuất hiện tại trường khiến nhiều phụ huynh bất bình. Nắm thông tin, lãnh đạo xã Kim Ngân yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, chiều cùng ngày, bà H. rời khỏi trường.

Bà H. bất ngờ đến trường trong thời gian bị tạm đình chỉ (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú, nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.

Học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Chính quyền xã Kim Ngân cũng đã vào cuộc và xác định Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có hành vi chế biến, cung cấp thực phẩm (món cá chim kho) không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường và 2 nhân viên được thuê trực tiếp nấu ăn tại trường là P.T.H.L. (SN 1991) và T.T.H. (SN 1978) không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Theo quy định, các vi phạm hành chính nêu trên của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có thể bị phạt tiền lên đến 200 triệu đồng. Do thẩm quyền xử phạt hành chính tối đa của cấp xã là 100 triệu đồng, chính quyền xã Kim Ngân đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.