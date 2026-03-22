Vì sao học sinh cấp 2 đổ xô học IELTS?

Khảo sát trên gần 200 học sinh, nghiên cứu cho thấy phần lớn người học bắt đầu luyện IELTS từ lớp 6 đến lớp 11, trong đó nhóm 12-16 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đáng chú ý, khoảng 89,9% học sinh tham gia khảo sát sống và học tập tại khu vực đô thị.

Mục tiêu học IELTS của học sinh không còn giới hạn ở du học hay làm việc quốc tế như trước đây mà mở rộng sang các mục đích khác như xét tuyển đại học, miễn thi môn Tiếng Anh. Một số không có mục tiêu cụ thể mà học vì xu thế, chạy đua theo bạn bè.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chính các chính sách sử dụng IELTS trong tuyển sinh đại học và thi tốt nghiệp THPT là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy làn sóng học IELTS sớm.

Tuy nhiên, bên cạnh áp lực tài chính, căng thẳng tâm lý và sự chênh lệch cơ hội giữa các khu vực, việc học IELTS từ sớm cũng mang lại những lợi ích về học thuật và cơ hội nghề nghiệp.

Chia sẻ ở hội thảo về IELTS do Hội đồng Anh tổ chức vào chiều 22/3 tại Hà Nội, bà Nghiêm Bảo Anh, giảng viên Trường Đại học RMIT, nhận định việc sử dụng chứng chỉ IELTS đã trở nên phổ biến trong khoảng 5-7 năm trở lại đây do nhiều trường đại học cả công lập lẫn tư thục đưa IELTS vào như một phương thức xét tuyển chính thức và rộng rãi.

Theo bà, xu hướng này phản ánh hai chuyển động lớn đang diễn ra. Một là các trường đại học, đặc biệt là nhóm top đầu, đang nỗ lực quốc tế hóa chương trình đào tạo, trong bối cảnh đó, năng lực ngoại ngữ của sinh viên trở thành yếu tố then chốt. Hai là IELTS đang được xem là công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh có độ tin cậy lớn.

Từ kinh nghiệm giảng dạy và tuyển sinh, bà Bảo Anh khuyến nghị học sinh nên có lộ trình học IELTS càng sớm càng tốt, lý tưởng là từ cấp 2 để duy trì thói quen học tiếng Anh học thuật hằng ngày.

Thời điểm phù hợp để ôn thi IELTS là lớp 10 và hoàn thành chứng chỉ vào học kỳ II của lớp 11, nhằm tránh áp lực dồn vào năm lớp 12 - giai đoạn có nhiều kỳ thi quan trọng.

“Từ 2025, IELTS chỉ là một yếu tố lợi thế, không phải yếu tố quyết định trong tuyển sinh đại học. Học sinh ngoài chứng chỉ IELTS vẫn phải chuẩn bị tốt cho các kỳ thi khác. Trong đó, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT còn có thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực…

Vì thế, nếu lớp 12 vẫn đang phải chinh phục IELTS thì học sinh dễ bị quá tải. Tôi chứng kiến nhiều em thi IELTS muộn và áp lực rất lớn. Nếu có lộ trình sớm, việc ôn thi sẽ nhẹ nhàng hơn, tâm lý tốt hơn dẫn đến kết quả cũng tốt hơn,” bà Bảo Anh nói.

Bà Bảo Anh cũng lưu ý thí sinh cần nghiên cứu kỹ cơ chế tuyển sinh từng năm của các trường để nắm bắt chi tiết mức điểm cộng, điểm quy đổi với chứng chỉ IELTS, từ đó có chiến lược phù hợp.

Ông Đỗ Văn Trị, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TPHCM, nhận định, thí sinh có IELTS vẫn đang có lợi thế lớn trong tuyển sinh đại học. Những điều chỉnh trong tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm nay chủ yếu nhằm chuẩn hóa các phương thức xét tuyển liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ cũng như tạo sự công bằng cho thí sinh, tránh sự chênh lệch quá lớn trong quy đổi hoặc cộng điểm giữa các trường đại học.

"Điều quan trọng là học sinh và phụ huynh cần hiểu rõ cách các trường sử dụng IELTS, đặc biệt phân biệt giữa hình thức cộng điểm khuyến khích và hình thức quy đổi điểm trong tổ hợp có môn Tiếng Anh. Đây là hai cơ chế khác nhau, nhưng trong các thảo luận gần đây đôi khi dễ bị nhầm lẫn khi chỉ nhìn vào mức điểm cộng tối đa”, ông Đỗ Văn Trị chia sẻ.

Ở góc độ tổ chức khảo thí, ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết đơn vị này ủng hộ định hướng của Quy chế tuyển sinh đại học 2026, trong đó đề cao năng lực thực chất của thí sinh và sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển.

Đối với chứng chỉ IELTS, Hội đồng Anh hiện cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ thí sinh như nền tảng luyện thi trực tuyến với hàng chục bài thi thử và các kỳ thi mô phỏng. Thí sinh đăng ký thi thử IELTS sẽ được thi tại các hội đồng thi thật, với đầy đủ trình tự như một kỳ thi thật.

Theo số liệu từ các đơn vị đồng tổ chức kỳ thi IELTS công bố tháng 8 năm ngoái, trong năm 2024-2025, điểm trung bình IELTS của thí sinh Việt Nam là 6.2, xếp hạng 29/40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoảng 70% thí sinh đạt điểm từ 5.5 đến 7.0.

Chiếm tỷ lệ cao nhất là IELTS 6.0 (21%), tiếp đến là 6.5 (18%) và 5.5 (17%). So với mức trung bình của thế giới, điểm Nghe và Viết của thí sinh Việt Nam cao hơn, trong khi điểm Đọc và Nói thấp hơn.