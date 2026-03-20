Hai học sinh cúi đầu “cảm ơn camera” và phản ứng bất ngờ của chủ nhà

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh học sinh cúi đầu cảm ơn sau khi chụp ảnh chậu hoa của chủ nhà nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Nữ sinh cúi đầu cảm ơn sau khi chụp ảnh nhờ chậu hoa trước nhà người lạ (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, chị Mai Mai - chủ tài khoản đăng tải video cho rằng hành động này diễn ra rất tự nhiên, thể hiện sự lễ phép và tinh tế của hai học sinh.

Chủ nhà cũng nhận định, trong bối cảnh hiện nay vẫn còn những câu chuyện khiến dư luận băn khoăn về thái độ, hành vi ứng xử của một bộ phận học sinh nơi công cộng, thì hành động nhỏ của hai em là điều đáng khen ngợi.

“Tôi nghĩ các bạn nhỏ nên học cách nói lời cảm ơn từ những việc rất nhỏ. Việc cảm ơn hay xin lỗi, dù là những chuyện rất đơn giản, cũng góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh”, chủ nhà chia sẻ.

Chị cũng nhận xét hai học sinh mang nét hồn nhiên, đúng với lứa tuổi và thể hiện sự lễ phép khi chủ động bày tỏ lời cảm ơn sau khi chụp ảnh. Theo quan điểm của chị, các hành vi ứng xử tích cực cần được hình thành qua quá trình rèn luyện mỗi ngày.

Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho hành động đáng yêu của hai học sinh.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc giáo dục từ gia đình là yếu tố quan trọng, tuy nhiên quá trình trưởng thành và hình thành nhân cách của mỗi đứa trẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Như Ý