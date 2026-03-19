Rà soát thông tin học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc diệt chuột

Sự việc đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng về mức độ an toàn trong môi trường học đường.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, một tờ giấy được cho là của học sinh lớp 6 ở TPHCM đã ghi rõ 3 phương án thực hiện với tiêu đề kế hoạch A, B, C. Đáng chú ý, nội dung còn đề cập đến “nơi phi tang thuốc” và “danh sách các nạn nhân”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một người thân của học sinh trong lớp cho biết gia đình đang rất hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của con em mình.

Theo họ, đây là học sinh trường K. Sự việc bị phát giác hôm thứ 2 ngày 16/3 khi một học sinh trong lớp vô tình xem được tờ kế hoạch này.

“Gia đình đang cảm thấy rất lo sợ cho sự an nguy của con chúng tôi cùng các bạn học sinh khác”, người thân học sinh chia sẻ.

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, sau khi sự việc được phát hiện, nhà trường ban đầu cho biết sẽ xử lý nội bộ, chưa báo cáo chính quyền hay mời cơ quan công an vào cuộc. Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về tính minh bạch và mức độ nghiêm túc trong xử lý vụ việc.

Đến nay đã 4 ngày nhưng gia đình học sinh chưa nhận được thông tin nào chính thức từ nhà trường về hướng xử lý.

“Từ hôm thứ 2 đến giờ cháu mất ngủ và khép kín, không nói chuyện với bố mẹ. Gia đình phải đưa cháu đến bác sĩ tâm lý", người thân học sinh chia sẻ.

Được biết, học sinh được cho là đã lập kế hoạch trên cũng đang tạm nghỉ học.

Chủ tịch UBND xã nơi trú đóng của trường K. và đơn vị quản lý chuyên môn cho biết chưa nhận được báo cáo nào về vụ việc này. Hiện các cơ quan đang tích cực rà soát.