Học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột do đọc truyện Conan

Viết từ đầu học kỳ 1 nhưng bỏ quên trong hộc bàn

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 19/3 về sự việc “Học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột, thuốc muỗi” , lãnh đạo trường THCS K. tại TPHCM cho biết nhà trường đã nắm được thông tin và tổ chức buổi làm việc trực tiếp với phụ huynh và học sinh vào sáng 19/3.

Theo tường trình của học sinh, bản kế hoạch này không phải mới xuất hiện mà đã được em này viết từ khoảng giữa học kỳ 1, năm học này.

“Em học sinh này rất thích đọc truyện tranh trinh thám Conan nên đã viết lại những hành vi dựa theo tình tiết trong truyện. Sau khi viết xong, em bỏ vào hộc bàn rồi quên bẵng đi và cũng không có ý định thực hiện. Do trường học 2 buổi/ngày, đồ đạc thường để lại lớp nên tình cờ tờ giấy này rơi ra ngoài và các học sinh khác nhặt được”, đại diện nhà trường thông tin.

Khi được hỏi, học sinh này thừa nhận bản thân viết ra do những bức xúc tâm lý nhất thời tại thời điểm đó chứ không có hành động thực tế nào để thực hiện kế hoạch trên.

Kết luận từ bác sĩ tâm lý: "Cảm xúc buồn nhất thời"

Theo lãnh đạo trường, ngay trong hôm nay, gia đình đã đưa học sinh lập bản kế hoạch trên đi thăm khám tại một phòng khám tâm lý nhi tư nhân. Kết quả chẩn đoán ban đầu từ bác sĩ cho thấy đây là biểu hiện của triệu chứng và dấu hiệu về trạng thái cảm xúc buồn nhất thời.

Bác sĩ căn dặn gia đình quan tâm, kết nối và nói chuyện động viên trẻ để bé có cơ hội bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Từ đó, gia đình sẽ hiểu hơn và hỗ trợ trẻ tốt hơn trong việc điều chỉnh cảm xúc - hành vi, nhất là thời điểm mới chuyển cấp và giai đoạn trẻ trước khi bước vào tuổi dậy thì.

Về phía các phụ huynh có con học trong lớp, nhà trường đã công khai thông tin về kết quả khám sức khoẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng khi những tình tiết trong bản kế hoạch được mô tả rất chi tiết, gắn liền với các mối quan hệ thực tế trong lớp chứ không hoàn toàn là hư cấu theo truyện.

Thắt chặt giám sát bán trú và an toàn học đường

Trước mắt, học sinh viết bản kế hoạch tạm nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý. Khi em quay lại trường, nhà trường sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ và giám sát chặt chẽ.

Lãnh đạo trường cho biết các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giám thị kết hợp gia đình sẽ theo sát biểu hiện của em trong từng tiết học, hành động.

Đồng thời, công tác an toàn bán trú sẽ được nhà trường siết chặt.

Các nhân viên phục vụ bán trú và bảo vệ được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát quy trình phát cơm, nước uống và các khu vực sinh hoạt chung để ngăn chặn mọi rủi ro (nếu có).

Trước đó, thông tin mạng xã hội gây xôn xao dư luận liên quan đến một học sinh lớp 6 tại TPHCM bị cho là đã lập kế hoạch chi tiết làm hại bạn cùng lớp bằng thuốc diệt chuột và thuốc muỗi.

Nội dung cho thấy tờ giấy ghi 3 phương án (A, B, C), kèm theo “nơi phi tang” và danh sách nạn nhân.

Sự việc được phát hiện vào ngày 16/3, khi một học sinh khác tình cờ nhặt được tờ giấy này.