Cách tính điểm xét tuyển mới năm 2026 vào Trường Đại học Bách khoa TPHCM

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: HCM UT).

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với những thay đổi trong cách thức tính điểm.

Năm nay, trường tiếp tục dành hầu hết chỉ tiêu (95-99%) để xét tuyển tổng hợp từ điểm học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực; còn lại tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường có điểm mới nổi bật là nhân đôi điểm môn Toán trong kết quả học bạ, thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực. Năm ngoái, trường chỉ nhân đôi điểm môn này trong bài thi đánh giá năng lực.

Hội đồng tuyển sinh cho hay đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn Toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào.

“Phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 không thay đổi về nguyên tắc nhưng có một số điều chỉnh mới phù hợp với quy chế chung của Bộ GD&ĐT và theo lộ trình cải tiến công tác tuyển sinh của nhà trường”, đại diện nhà trường cho hay.

Cụ thể, điểm xét tuyển tổng hợp = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, Điểm học lực = (Điểm năng lực) x 70% + (Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi) x 20% + (Điểm học THPT quy đổi) x 10%.

Công thức tính điểm xét tuyển của Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2026 cụ thể như sau:

Hai phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Bách khoa TPHCM (Nguồn: Nhà trường).

Điểm cộng dành cho thí sinh có thành tích đặc biệt, tối đa 10/100 điểm, sẽ được công bố sau. Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, tối đa 9,17/100.

Trường lưu ý, theo quy chế của Bộ GD&ĐT, trường hợp thí sinh có thay đổi tổ hợp môn xét tuyển trong các năm lớp 10, 11, 12 khi tính điểm xét tuyển, trường sẽ sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế, với điều kiện môn học này phải nằm trong tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM (Nguồn: Nhà trường).

Một điểm đáng chú ý khác là Bộ thực hiện điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2026. Bảng quy đổi ngoại ngữ quốc tế gồm 5 cấp độ chứng chỉ tương ứng với 5 mức điểm quy đổi cho môn tiếng Anh đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh trong thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, trường điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT theo hướng chặt chẽ và tương quan với thang đánh giá của các đối tượng xét tuyển khác.