Ứng viên phó giáo sư toán 34 tuổi được công nhận đạt chuẩn

Ông Trần Ngọc Nguyên sinh ngày 10/3/1991, quê ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nay là xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi 34, ông Nguyên được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, trở thành ứng viên phó giáo sư toán trẻ nhất cả nước năm 2025.

Ông Nguyên tốt nghiệp cử nhân Sư phạm Toán, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu của Trường Đại học Quy Nhơn năm 2013 và được giữ lại trường làm giảng viên. Từ đó đến nay, ông gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu tại khoa Toán và Thống kê, là Giám đốc chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học dữ liệu.

Năm 2016, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Toán ứng dụng tại Đại học Limoges, Cộng hoà Pháp. Ba năm sau, cũng tại cơ sở này, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Chuyên ngành sâu của ông là thuật toán, tính toán hình thức và tối ưu hóa số. Đây cũng một trong hai hướng nghiên cứu chính mà ông theo đuổi cùng với hệ động lực và ứng dụng.

Ông Trần Ngọc Nguyên là ứng viên Phó Giáo sư ngành toán trẻ nhất cả nước năm 2025 (Ảnh: QNU).

Điểm nổi bật trong hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của ông Trần Ngọc Nguyên là thành tích nghiên cứu quốc tế.

Ông có đến 18 công bố ở nhóm tạp chí “lừng danh” của ngành Toán học, trong đó có 12 bài báo trên tạp chí Q1 (nhóm 25% tạp chí có chỉ số tác động cao nhất thế giới), 5 bài trên tạp chí Q2 và 1 bài trên tạp chí Q3.

Tỷ lệ bài báo nằm trong nhóm chất lượng cao chiếm đa số cho thấy khả năng chọn hướng nghiên cứu, mức độ đóng góp học thuật cũng như sự nghiêm túc trong công bố quốc tế của ông.

Khoa Toán và Thống kê Trường Đại học Quy Nhơn - nơi ông Trần Ngọc Nguyên đang công tác - là 1 trong 3 trung tâm Toán học mạnh của Việt Nam.

Ngành Toán học năm nay có 27 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, ứng viên duy nhất đạt giáo sư là ông Phan Thành An, năm nay 56 tuổi, công tác tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM.