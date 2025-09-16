Cả nước chỉ có duy nhất một nữ hiệu trưởng là ứng viên phó giáo sư 2025

Theo danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025, có hàng loạt ứng viên là hiệu trưởng các trường đại học trong cả nước.

TS Lê Thị Thúy trong lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (Ảnh: Nhà trường).

Nữ hiệu trưởng duy nhất là ứng viên giáo sư, phó sư năm nay là bà Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, ứng viên phó giáo sư ngành Y.

TS Lê Thị Thuý, sinh năm 1973, quê ở Đà Nẵng. Bà tốt nghiệp đại học năm 1998 ngành Bác sĩ y khoa tại Trường Đại học Huế; năm 2006 và năm 2023, bà nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ ngành Y học, chuyên ngành Hoá sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Bà Lê Thị Thuý công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng từ năm 2001 trải qua các vị trí giảng viên, tổ trưởng, phó trưởng bộ môn, trưởng bộ môn, trưởng khoa và lên phó hiệu trưởng năm 2017.

Đến năm 2022, bà Thuý được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Đến nay bà Thuý đã hoàn thành 7 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, trong đó chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học; công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

3 hướng nghiên cứu chính của bà Lê Thị Thuý gồm nghiên cứu các chỉ số xét nghiệm hóa sinh và chỉ dấu sinh học trong chẩn đoán cận lâm sàng bệnh thường gặp; nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm, bao gồm các vấn đề về dịch tễ, cận lâm sàng và lâm sàng; nghiên cứu về các biểu hiện di truyền liên quan đến các vấn đề bệnh lý như ung thư, bệnh về rối loạn chuyển hóa.

Ứng viên Hiệu trưởng trẻ tuổi nhất năm nay là TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ứng viên phó giáo sư lĩnh vực điện - điện tử.

Ông Trần Trọng Đạo sinh năm 1981, lấy bằng đại học, thạc sĩ và cả tiến sĩ tại Cộng hoà Séc và trở về công tác tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng từ năm 2010 đến nay. Ông Đạo được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhà trường vào cuối năm 2022 sau khi trải qua các vị trí phó hiệu trưởng, phụ trách trường và quyền hiệu trưởng.

Đến nay, TS Trần Trọng Đạo đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 3 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

TS Trần Trọng Đạo là hiệu trưởng trẻ tuổi nhất có tên trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 (Ảnh: CTV).

Hiệu trưởng các trường đại học khác là ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm nay gồm:

PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM là ứng viên giáo sư ngành Kinh tế. Đến nay, ứng viên này có 91 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 12 cuốn sách.

PGS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), ứng viên giáo sư ngành Kinh tế.

Ông Huy tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (nay là Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng); tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Pháp.

Ứng viên này đã công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 19 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS.TS Tạ Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân), ứng viên giáo sư ngành Kinh doanh quốc tế. Ông Lợi được bổ nhiệm Hiệu trưởng tháng 7/2024 khi trường thành lập theo mô hình mới, trước đó từng là Phó hiệu trưởng và tham gia nhiều công trình nghiên cứu về môi trường kinh doanh.

PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) là ứng viên giáo sư ngành Kinh tế.

Ông Phi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật tổng hợp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội; chuyên ngành tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự; chuyên ngành Anh văn, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Công nghệ và kinh doanh quốc tế - Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan); tiến sĩ Trường Đại học Thương mại.

Ông Phi đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM là ứng viên PGS ngành Kinh tế - Tài chính. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM (nay là Đại học Kinh tế TPHCM), nhận bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) và bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Đến nay, ông Hải công bố 28 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó có 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; xuất bản 3 giáo trình.

TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng, ứng viên phó giáo sư ngành Tin học. Ông Hiển sinh năm 1970, từng là Phó Hiệu trưởng trước khi chính thức được bổ nhiệm hiệu trưởng từ năm 2021.

Đến nay, ông Hiển đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt là ứng viên phó giáo sư lĩnh vực Cơ khí - Động lực, có nhiều nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế và chế tạo.

Ông Trung đã công bố 21 bài báo khoa học, trong đó 5 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích (phương pháp phát hiện lỗi thân chai thủy tinh) do Cục sở hữu trí tuệ cấp tháng 6.

TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là ứng viên phó giáo sư ngành Kỹ thuật điện - điện tử.

TS Kiều Xuân Thực tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông và thạc sĩ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội); lấy bằng tiến sĩ ngành Điện tử - Viễn thông Đại học Ulsan (Hàn Quốc).

Ông Thực đã công bố 39 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.