Muốn cho con nghỉ thêm dịp Tết Nguyên đán, phụ huynh lo bị hạ hạnh kiểm

Dịp Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian thiêng liêng, để gia đình đoàn tụ. Nhưng với nhiều phụ huynh có con đang đi học, việc cho trẻ nghỉ thêm ngoài lịch chính thức lại đang trở thành một “bài toán khó” trong những ngày cận kề năm mới.

Chị Hồng, một phụ huynh có con đang theo học tiểu học tại TPHCM, chia sẻ: "Quê tôi ở tận ngoài Bắc, việc di chuyển cả gia đình vào những ngày giáp Tết rất vất vả và chi phí đắt đỏ. Tôi rất muốn xin cho con nghỉ thêm 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết để gia đình có thời gian trọn vẹn bên ông bà”.

Thế nhưng, phụ huynh lo nhất là việc nghỉ học không theo lịch chung sẽ khiến con bị xếp loại hạnh kiểm yếu hoặc không theo kịp chương trình.

Nỗi lòng của chị Hồng cũng là trăn trở chung của rất nhiều phụ huynh đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TPHCM trong một tiết học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trước những lo ngại của phụ huynh, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân (TPHCM), chia sẻ, phụ huynh cần nắm rõ các quy định mới về đánh giá học sinh để tránh lo lắng quá mức.

Cụ thể, căn cứ theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, hiện nay ở bậc tiểu học không quy định số buổi nghỉ học và cũng không còn việc xếp loại hạnh kiểm như trước đây. Thay vào đó, học sinh sẽ được đánh giá về phẩm chất và năng lực theo ba mức: Tốt, đạt và cần cố gắng.

"Việc nghỉ học quá nhiều mà không có lý do chính đáng hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp thu kiến thức mới có thể khiến học sinh bị đánh giá ở mức “Cần cố gắng” tại một số tiêu chí như: Chăm học, chăm làm; Tự phục vụ, tự quản hoặc việc chấp hành nội quy trường lớp", bà Nguyệt phân tích.

Còn ở bậc trung học, theo quy định hiện hành, học sinh có quyền nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học (bao gồm cả nghỉ có phép và không phép).

Theo bà Nguyệt, phụ huynh hoàn toàn có thể linh động tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của gia đình để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Với việc nghỉ Tết như trên, nếu phụ huynh có xin phép sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá học sinh. Song, các em sẽ cần được hướng dẫn kiến thức của những ngày nghỉ.

Bà Minh Nguyệt bày tỏ quan điểm: "Phụ huynh không nên cho trẻ nghỉ quá lâu để tránh ảnh hưởng đến mạch tiếp thu bài vở. Trong trường hợp bất khả kháng phải nghỉ thêm, cha mẹ cần chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để cập nhật nội dung bài học. Quan trọng nhất là sau kỳ nghỉ, phụ huynh phải đồng hành cùng con để ôn tập lại những kiến thức đã bỏ lỡ, giúp trẻ bắt nhịp nhanh chóng với trường lớp".

Học sinh TPHCM được nghỉ Tết chính thức 11 ngày, có thể kéo dài tối đa 2 tuần (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Thực tế, lịch nghỉ Tết của học sinh mỗi tỉnh thành có sự khác biệt. Điều này dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD&ĐT, đảm bảo học sinh phải hoàn thành đủ 35 tuần thực học.

Khi xây dựng lịch nghỉ, các địa phương không chỉ căn cứ vào lịch nghỉ của công chức, viên chức do Bộ Nội vụ công bố mà còn cân nhắc đến yếu tố đặc thù về dân cư. Tại TPHCM, nơi có lượng lớn lao động và học sinh đến từ các tỉnh thành khác, lịch nghỉ Tết thường dài hơn để giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho các gia đình sum họp.

Tại TPHCM, năm nay, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán chính thức 11 ngày. Song, Sở GD&ĐT quy định theo hướng mở, các trường học có thể bố trí cho giáo viên, học sinh nghỉ dài hơn nhưng không quá 2 tuần (bao gồm thứ bảy và chủ nhật).

Như vậy, nếu trường nào bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày từ 9/2/2026 đến 22/2/2026, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần trước đó, tổng số ngày nghỉ có thể kéo dài đến 16 ngày.