Từng nhiều lần trượt phỏng vấn, nam sinh quyết giành học bổng tiến sĩ

“Chạy nước rút” giành học bổng tiến sĩ

Mới đây, nam sinh Hồ Duy Khang (SN 2003, quê Cần Thơ) đã giành được học bổng chương trình tiến sĩ tại Đại học Dublin City (Ireland) với nguồn tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Dữ liệu Insight (Insight Research Ireland Centre for Data Analytics).

Để có được cơ hội này, Khang trải qua hai vòng tuyển chọn với yêu cầu học thuật khắt khe trong thời gian ngắn. Ở vòng đầu tiên, Khang được yêu cầu trình bày một bài báo khoa học trước hội đồng.

Duy Khang hiện làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn (Ảnh: NVCC).

“Tôi phải đọc kỹ bài báo chính và rất nhiều tài liệu tham khảo để hiểu được toàn bộ lĩnh vực context engineering (kỹ thuật ngữ cảnh), vì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới”, Khang chia sẻ.

Sau 10 ngày chuẩn bị, Khang hoàn thành phần thuyết trình. Tổng thời gian cho vòng này kéo dài khoảng 1,5 tuần.

Không chỉ đọc hiểu, Khang phải tự hệ thống lại kiến thức và trình bày một cách logic, đủ để thuyết phục các giáo sư về khả năng tiếp cận nghiên cứu.

Bước sang vòng hai, yêu cầu còn cao hơn khi Khang phải đọc 3 tài liệu chuyên sâu và xây dựng một đề xuất nghiên cứu (research proposal).

“Vòng này khó hơn vì không chỉ hiểu mà còn phải đưa ra hướng nghiên cứu của riêng mình”, Khang nói.

Để kịp tiến độ, Khang chia nhỏ khối lượng tài liệu theo từng ngày. Đáng nói, toàn bộ quá trình này diễn ra khi Khang vẫn đang đi làm tại công ty. Vì vậy, nam sinh buộc lòng sắp xếp thời gian chặt chẽ để tập trung hoàn thành tốt bài nghiên cứu của mình.

“Tôi vừa đi làm, vừa tranh thủ đọc tài liệu và chuẩn bị. Mỗi ngày, tôi đặt ra tiêu chuẩn phải đọc bao nhiêu trang để kịp trong khoảng một tuần. Ở giai đoạn nước rút, tôi dành thêm 1-2 ngày để luyện phỏng vấn với người anh tiến sĩ đang làm việc tại Ireland. Anh ấy hỏi rất sát, giống như phỏng vấn thật. Nhờ vậy, tôi biết mình còn thiếu gì để chỉnh lại”, Khang chia sẻ.

Quá trình xét tuyển không dừng lại ở đó mà kéo dài qua nhiều vòng trao đổi với các giáo sư.

“Có hai giáo sư đánh giá. Một người đồng ý, một người chưa. Sau đó phải trao đổi thêm một thời gian nữa thì em mới được chấp nhận”, nam sinh trao đổi thêm.

Theo Khang, thử thách lớn nhất không nằm ở số lượng tài liệu, mà là việc phải tiếp cận một lĩnh vực hoàn toàn mới trong thời gian ngắn.

“Gần như tôi phải học lại từ đầu trong hơn 10 ngày. Nhưng sau khi vượt qua, tôi thấy mình tiến bộ rất nhanh”, Khang nói.

Nam sinh phải đọc số tài liệu lớn trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho hành trình săn học bổng (Ảnh: NVCC).

Từ “cú sốc” 6,5 điểm đến thủ khoa đầu ra của ngành

Xuất phát điểm của Duy Khang cũng không giống số đông. Hồi cấp 3, nam sinh là học sinh lớp chuyên Anh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

“Từ học sinh chuyên Anh chuyển sang Công nghệ thông tin, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ khi vào đại học. Ngay học kỳ đầu tiên, tôi có bài kiểm tra chỉ được 6,5 điểm. Với tôi lúc đó, đó là một cú sốc”, Khang kể.

Trong lớp, nhiều bạn đã đã học lập trình từ nhiều năm, từng đạt giải quốc gia. Còn Khang thì gần như chưa biết gì.

Để thu hẹp khoảng cách, Khang chọn cách “tăng tốc”. Trong suốt 4 năm đại học, em duy trì thói quen học trước chương trình trong các kỳ nghỉ, tự học mỗi ngày và không bỏ qua bất kỳ môn nào.

“Có những giai đoạn tôi học liên tục nhiều tháng, đặc biệt là các môn khó”, chàng trai tâm sự.

Nhìn lại hành trình 4 năm đại học, Khang cho rằng điều quan trọng nhất không phải là điểm xuất phát.

Nam sinh 2003 xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Công nghệ thông tin dù “xuất phát chậm” (Ảnh: NVCC).

Gửi lời nhắn đến những bạn trẻ đang cảm thấy áp lực, Khang chia sẻ: “Có thể trong vài tháng, vài năm đầu rất khó khăn. Nhưng nếu cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ dần thay đổi. Chỉ cần không bỏ cuộc, ai cũng có thể tự hào về hành trình của mình”.

Từ một học sinh chuyên Anh đến thủ khoa ngành Công nghệ thông tin, hành trình của Hồ Duy Khang không được đo bằng một danh hiệu, mà bằng một hành trình bền bỉ.

Trong quá trình xin việc hồi sinh viên, Khang cũng từng bị từ chối phỏng vấn hơn 10 lần.

Hiện tại, Khang là kỹ sư kiểm thử phần mềm tại một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên về lĩnh vực công nghệ. Công việc hằng ngày chủ yếu liên quan đến đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo.