Giáo viên dạy phổ thông bắt buộc phải có chứng chỉ chuẩn nghề nghiệp mới

Ngày 14/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2026/TT-BGDĐT, quy định chi tiết tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên các cấp.

Cụ thể, ngoài yêu cầu về bằng cử nhân sư phạm trở lên, giáo viên từ tiểu học đến THPT phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp. Quy định chứng chỉ cũng áp dụng với giáo viên dạy các môn giáo dục thể chất, mỹ thuật, âm nhạc, tin học, công nghệ và tiếng dân tộc thiểu số.

Chứng chỉ bồi dưỡng này là bắt buộc theo chuẩn chung, không liên quan tới việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên.

Tiết thực hành sinh học tại Trường THPT Đỗ Mười, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, Thông tư cho phép các điều khoản chuyển tiếp linh hoạt. Theo đó, các giáo viên đã được cấp một trong những chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, II, III trước ngày Thông tư này có hiệu lực được công nhận tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp mới.

Với những giáo viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nào, thời hạn bổ sung là 12 tháng kể từ ngày chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên được thi hành.

Điểm mới nổi bật nhất của Thông tư 30 là việc quy định chi tiết và cụ thể từng nhiệm vụ, từng tiêu chí đánh giá giáo viên ở từng hạng chức danh nghề nghiệp.

Ví dụ, với giáo viên tiểu học hạng II, một trong những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ là giáo viên phải được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, hoặc có bằng khen giấy khen cấp xã trở lên, hoặc có danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên…

Tương tự, một trong những tiêu chuẩn năng lực bắt buộc phải có với giáo viên tiểu học hạng I là phải được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, hoặc có bằng khen cấp tỉnh trở lên, hoặc có danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên.

Việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp được thực hiện định kỳ hàng năm vào cuối năm học.

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo 2025 và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư 30 có hiệu lực từ ngày 14/4.