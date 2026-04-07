Một học sinh khai gian tuổi để được dự thi đánh giá năng lực

Ngày 7/4, PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, xác nhận đơn vị phát hiện một trường hợp khai không đúng độ tuổi để được dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026.

Trước giờ vào phòng thi sáng 5/4, giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh. Qua đối chiếu, giám thị phát hiện năm sinh trên căn cước công dân của một thí sinh là 2009, trong khi giấy báo dự thi ghi năm 2008.

“Thông thường, học sinh lớp 12 sinh năm 2008. Nếu có trường hợp đặc biệt, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ gửi danh sách riêng về trường để theo dõi”, ông Phương cho biết.

Sau khi phát hiện sai lệch, hội đồng thi mời thí sinh ra ngoài trước thời điểm phát đề.

Làm việc với Trường Đại học Nha Trang, thí sinh thừa nhận đã khai gian tuổi để được dự thi nhằm trải nghiệm và tự đánh giá năng lực học tập của bản thân.

“Thí sinh cho biết muốn thi để trải nghiệm và tự đánh giá sức học. Tuy nhiên, quy chế kỳ thi không cho phép điều này. Sau này, khi đủ điều kiện, thí sinh này vẫn được đăng ký dự thi”, ông Phương nói.

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 diễn ra ngày 5/4, thu hút gần 140.000 thí sinh đăng ký, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Đợt thi này được tổ chức tại 54 điểm thi ở 15 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kỳ thi nhằm đánh giá chính xác năng lực học tập ở bậc đại học của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.