Thủ khoa khối A00 có học lực ra sao tại Trường Đại học Ngoại thương?

Tháng 9 năm ngoái, Nguyễn Lê Hiền Mai (cựu học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) nhập học Trường Đại học Ngoại thương.

Mai là thủ khoa toàn quốc 30 điểm khối A00 (toán, lý, hóa), kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đồng thời là thủ khoa đầu vào Trường Đại học Ngoại thương.

Với 3 điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, Hiền Mai trúng tuyển và theo học ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Nữ sinh được vinh danh và đại diện cho sinh viên phát biểu trước toàn trường trong lễ nhập học.

Nguyễn Lê Hiền Mai tại Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: FBNV).

Kinh tế đối ngoại - ngành học Hiền Mai trúng tuyển - được đánh giá khá khó và áp lực cao. Sinh viên ngành này đòi hỏi có tư duy logic, khả năng tiếng Anh tốt và sự chủ động. Đây là ngành hot, điểm đầu vào rất cao, thường trên 28 điểm, chương trình nặng về phân tích kinh tế quốc tế, logictics, và chính sách thương mại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện nhà trường cho biết, học kỳ vừa qua, Hiền Mai có tổng kết là 8,85, xếp loại xuất sắc. Riêng môn toán cao cấp, nữ sinh đạt 10 điểm.

Ngoài kết quả học tập xuất sắc, nữ sinh còn sở hữu kênh TikTok với hơn 160.000 người theo dõi và 5,6 triệu lượt yêu thích.

Nữ sinh thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường lên kênh cá nhân một cách tự nhiên, được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, cuốn hút.

Hiền Mai có vẻ đẹp nhẹ nhàng, cuốn hút (Ảnh: FBNV).

Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, cư dân mạng "phát sốt" bởi nữ sinh không chỉ ấn tượng về học lực các môn khoa học tự nhiên mà còn có diện mạo đầy thiện cảm.

Nữ sinh cho biết, việc bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội cũng khiến cuộc sống thay đổi. Em cũng có thêm áp lực bởi nhiều người kỳ vọng nhưng không quan tâm quá nhiều mà tự nhủ phải trau dồi học lực.

Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh vừa có thành tích học tập những năm phổ thông rất ấn tượng.

Năm lớp 9, Mai từng đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, em được tuyển thẳng vào lớp chuyên hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương, rồi trở thành lớp trưởng lớp chuyên Hóa. Năm lớp 11 và 12, Mai đều tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, em lần lượt đoạt giải ba và giải nhì.

Mai học giỏi đều các môn, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Trong năm học cuối cấp, em đạt điểm trung bình hơn 9,5 điểm ở cả 3 môn toán, lý, hóa.

Nói về niềm đam mê dành cho các môn khoa học tự nhiên, Mai cho biết em vốn có năng khiếu học toán từ nhỏ, nhưng trong những năm cấp II, em nhận thấy bản thân hứng thú với môn hóa nhiều hơn.

Em thấy nội dung môn học thú vị, giúp em lý giải được nhiều hiện tượng trong cuộc sống. Từ đó, Hiền Mai đi theo hướng học chuyên sâu môn hóa.

Nữ sinh có thú vui xem phim, chơi đàn piano, chơi một số môn thể thao..., để thư giãn bên ngoài giờ học.