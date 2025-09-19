Vụ cô giáo bị quật ngã: Chưa có hồ sơ sức khỏe học sinh, công an vào cuộc

Nội dung trên là báo cáo của phường Định Công (Hà Nội) liên quan đến vụ học sinh Lê Gia B., lớp 7, Trường THCS Đại Kim (phường Định Công) túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học.

Theo UBND phường, sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Quan điểm của chính quyền địa phương là phải bảo đảm công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường.

Phường Định Công (Hà Nội) xác định, vụ việc học sinh túm tóc cô giáo là nghiêm trọng (Ảnh: Mỹ Hà).

Bên cạnh đó, cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Sau sự việc, phường này đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, chỉ đạo công an khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc, làm rõ nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

UBND phường đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan chức năng, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường; có biện pháp hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và tư vấn hành vi cho học sinh.

Hiện công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc, kịp thời xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với nhà trường để phòng ngừa, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Cũng theo báo cáo mới nhất của phường này, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp.

Nhà trường đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi; yêu cầu gia đình đưa cháu B. đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý.

Tuy nhiên, sau khi đi khám, đến tối 19/9, gia đình vẫn chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe của học sinh này.

Đối với cô giáo T.T.TH., bị học sinh túm tóc, nhà trường cũng động viên, ổn định tinh thần, tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của cô giáo này.

Chiều nay (19/9), tại buổi làm việc với thường trực Đảng ủy phường, nhà trường báo cáo tại thời điểm xảy ra sự việc cháu Lê Gia B. có biểu hiện tâm lý bất ổn.

Về phía nhà trường, UBND phường yêu cầu Trường THCS Đại Kim rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tăng cường giám sát, duy trì kỷ luật và nội quy lớp học, quan tâm, động viên tinh thần cô giáo T.T.TH., bảo đảm môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh cho đội ngũ giáo viên.

Nhà trường phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để giáo dục, uốn nắn hành vi vi phạm, giúp học sinh sửa sai và tiến bộ.

Đến tối 19/9, gia đình chưa cung cấp được giấy khám sức khỏe của học sinh này (Ảnh: Từ clip).

Trước đó, một video trên mạng xã hội dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh nam sinh mặc áo đồng phục túm tóc, đè đầu và quật cô giáo ngã ngay trong lớp học. Xung quanh, cả lớp vẫn đứng nhìn, không ai đứng ra can ngăn.

Theo nhà trường, ngày 16/9, khoảng hơn 15h, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi cô giáo đang nhắc nhở thì nhìn thấy em Trịnh Mai Tr., là lớp trưởng, cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu học sinh đưa cho mình và nói sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Khi nghe được như vậy, học sinh Lê Gia B. đứng lên và yêu cầu cô H. trả lại đồ chơi của mình. Cô giáo H. đã kiên quyết không trả lại, giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh B.

Ngay lập tức, học sinh B. đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Khi ấy, lớp trưởng của lớp đã can ngăn sự việc nhưng không được nên đành nhắc các bạn cùng lớp kéo rèm cửa lại để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô giáo H. đã lên báo cáo Hiệu trưởng nhà trường rồi cùng nhau quay trở lại lớp. Hiệu trưởng đã yêu cầu học sinh B. xin lỗi cô giáo trước tập thể lớp. Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh học sinh B. gồm em Trịnh Mai Tr. và Trần Bảo H. cùng viết tường trình lại sự việc.

Một số học sinh cho biết, lúc đó B. rất quá khích, cơ thể to béo nên hai học sinh này không dám can ngăn.