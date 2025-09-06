Trường học xin lỗi vì “bêu tên” học sinh khó khăn trong lễ khai giảng

Theo đó, Trường tiểu học Thái Thịnh cho biết trên fanpage, trong lễ khai giảng vừa qua, nhà trường có sai sót lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

“Nhà trường nhận thức sâu sắc đây là sai sót rất đáng tiếc, và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục”, thư xin lỗi viết.

Cùng với đó, Trường tiểu học Thái Thịnh gửi lời xin lỗi và trân trọng cảm ơn.

Danh sách học sinh khó khăn được nhà trường chiếu lên màn hình lớn trong ngày khai giảng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp trong lễ khai giảng. Hình ảnh cho thấy, trên màn hình lớn công khai giữa sân trường là danh sách gần 20 học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ nhân dịp năm học mới. Tên các em được chú thích chi tiết kèm hoàn cảnh gia đình, thậm chí chi tiết bệnh tình của học sinh, người nhà.

Điều đáng nói, nhà trường công khai chi tiết hoàn cảnh gia đình các em trên màn hình, trước hàng nghìn học sinh, phụ huynh và khách mời danh dự.

Hình ảnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây tranh cãi trái chiều. Một số người cho rằng, có lẽ nên thông cảm bởi nhiều khi nhà trường làm điều này để minh bạch thông tin hơn.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nhà trường chỉ nên đọc danh sách các em nhận quà là đủ, bởi đây là dữ liệu cá nhân. Nếu công khai không đúng chỗ sẽ khiến các em mặc cảm, hoặc thậm chí bị bắt nạt học đường.

“Một khi để trẻ em phải né ánh nhìn của bạn bè vì thông tin đời tư bị rêu rao giữa sân trường, đó là nỗi buồn trong giáo dục”, một chuyên gia chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc hỗ trợ học sinh khó khăn là cần thiết nhưng cần nhân văn, đúng tinh thần giáo dục.

Dù mong muốn minh bạch nhưng việc nhà trường công khai tên và hoàn cảnh trước nhà trường, trong lễ khai giảng trên đây là cách làm thiếu nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy tâm lý, xã hội.

Theo chuyên gia tâm lý này, lứa tuổi này các em đang rất nhạy cảm và trong quá trình hình thành nhân cách, do đó việc làm trên đây của nhà trường có thể khiến các em mặc cảm, xấu hổ.

"Nguy hiểm hơn, hành động này có thể tạo ra sự phân biệt vô hình trong lớp học, khi một số em trở thành đối tượng trêu chọc, bị gắn mác “ đẳng cấp dưới” và bị xa lánh", PGS Nam cho biết.

Chuyên gia tâm lý này cho rằng, đây là bài học để nhiều đơn vị rút kinh nghiệm, trong đó có thể thay đổi cách triển khai hỗ trợ nhưng bảo mật thông tin cá nhân, trao học bổng hoặc hỗ trợ một cách kín đáo, tế nhị, sử dụng ngôn ngữ tích cực dưới dạng các học bổng.