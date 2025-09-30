Sở GD&ĐT TPHCM tung loạt hướng dẫn nhằm chấm dứt "lạm thu"

Không tập trung vận động tài trợ vào cha mẹ học sinh

Theo đó, văn bản nhấn mạnh việc không được ủy quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh (cách gọi khác là Hội phụ huynh) chủ trì vận động tài trợ, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng việc tài trợ để ép buộc phụ huynh đóng góp.

Sở khẳng định không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Đối với việc vận động tài trợ (theo Thông tư 16/2018), kế hoạch phải được thông qua Hội đồng trường và Hội đồng sư phạm trước khi tổ chức vận động và chỉ được triển khai sau khi có công văn phê duyệt chính thức của Sở GD&ĐT.

Đặc biệt, các trường không được quy định mức tài trợ bình quân hay tối thiểu, không tập trung vận động vào cha mẹ học sinh có con đang học tại trường.

Sở hướng tới mở rộng đối tượng vận động tài trợ như: các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ; các cá nhân, mạnh thường quân có tinh thần thiện nguyện.

Nhà trường cũng không được vận động tài trợ cho các hạng mục mua sắm, sửa chữa có thể sử dụng vốn nhà nước hay nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Các khoản tài trợ bằng tiền mặt phải được hạch toán chi tiết, với hiện vật giá trị lớn, đơn vị phải thẩm định và báo cáo Sở xem xét, phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng.

Các khoản tài trợ bằng tiền, cơ sở giáo dục phải thông qua biên bản tiếp nhận tài trợ kèm danh sách ký nhận đối với cha mẹ học sinh có con đang học tại trường thời điểm tiếp nhận tài trợ, đồng thời lập phiếu thu, mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tài trợ và hạch toán vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

Về vận động tài trợ cơ sở vật chất, thiết bị, trong kế hoạch xin phê duyệt phải xác định rõ mục đích đề nghị vận động tài trợ.

Nội dung vận động nêu rõ đối tượng vận động cho từng hạng mục. Không vận động tài trợ các hạng mục mua sắm, công trình sửa chữa mà cơ sở giáo dục có thể dự toán kinh phí, sử dụng vốn nhà nước, nguồn thu sự nghiệp, quỹ phát triển sự nghiệp để mua sắm, sửa chữa hàng năm theo quy định;

Văn bản nêu: Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Các đơn vị cần rà soát chặt chẽ nội dung các loại văn hóa phẩm, sách báo, tạp chí và các tài liệu khác để bảo đảm không có yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục học sinh.

Các khoản tài trợ hiện vật có giá trị sử dụng lâu dài hoặc có tính đặc thù, đơn vị tiếp nhận phải thực hiện thẩm định, lập biên bản ghi nhận, báo cáo về Sở GD&ĐT để được xem xét, phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời chịu trách nhiệm về tính phù hợp, an toàn và hiệu quả của hiện vật được tài trợ.

Đối với các công trình ảnh hưởng đến kết cấu tài sản của cơ sở giáo dục, đơn vị đính kèm bản vẽ thi công xây dựng.

Quỹ hội phụ huynh do phụ huynh quản lý, sử dụng

Về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh (theo Thông tư 55/2011), Sở nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện để thu các khoản ngoài quy định.

Sở lưu ý, kinh phí này do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban.

Không sử dụng các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích sau: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường…

Danh sách liệt kê trên còn bao gồm: Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị thống nhất với trưởng ban ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (không bao gồm kinh phí tài trợ).

UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thẩm quyền tổ chức thực hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, THCS theo Điều 15 Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT.

UBND phường, xã, đặc khu triển khai, hướng dẫn các đơn vị phụ trách thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.