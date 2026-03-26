Trung Quốc yêu cầu học sinh phải "đổ mồ hôi" khi ở trường

Được biết, chiến lược này hướng tới phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho học sinh trong giai đoạn mới.

Theo các chuyên gia, hệ thống giáo dục Trung Quốc đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ tư duy coi trọng điểm số sang triết lý “sức khỏe là trên hết”, với mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ khỏe mạnh, tích cực và thích ứng tốt với xã hội.

Ngay từ đầu học kỳ mùa xuân, nhiều trường học đã áp dụng các biện pháp cụ thể để hiện thực hóa định hướng này.

Tại Nam Xương, các trường tiểu học tận dụng sân thượng, hành lang hay không gian nhỏ để tạo thành các sân chơi mini, giúp học sinh vận động ngay trong giờ nghỉ.

Trung Quốc chính thức đưa tiêu chí "đổ mồ hôi" vào đánh giá giáo dục (Ảnh: Xiaohongshu).

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, tất cả các trường phổ thông đã triển khai các giải thể thao theo lớp, dự kiến tổ chức tới hàng trăm nghìn trận đấu trong năm nhằm tăng cường vận động cho học sinh.

Song song đó, nhiều địa phương cũng điều chỉnh giờ học để giảm áp lực và đảm bảo thời gian nghỉ ngơi. Một số trường đã bỏ giờ học sớm bắt buộc, quy định thời gian đến lớp muộn hơn để học sinh ngủ đủ giấc và có thời gian ăn sáng.

Các thành phố như Ninh Ba, Nam Kinh hay Đông Quan cũng áp dụng quy định tương tự nhằm giải quyết tình trạng thiếu ngủ ở học sinh.

Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc - ông Huai Jinpeng - nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng là “cơ thể đổ mồ hôi” và “đôi mắt rạng rỡ”.

Theo ông, nhà trường cần đưa học sinh ra khỏi lớp học, tăng cường các hoạt động thể chất như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đồng thời đảm bảo mỗi học sinh có ít nhất một kỹ năng thể thao để duy trì lâu dài.

Học sinh Trung Quốc đang tận hưởng "đặc quyền" thể dục chưa từng có (Ảnh: Xiaohongshu).

Hiện nay, quy định nghỉ giữa giờ 15 phút và tối thiểu 2 giờ vận động mỗi ngày đã được triển khai rộng rãi. Kết quả cho thấy thể chất học sinh được cải thiện, tỷ lệ cận thị cũng giảm liên tiếp trong nhiều năm.

Không chỉ chú trọng thể chất, Trung Quốc còn tăng cường các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tinh thần như nghệ thuật, lao động, đọc sách và hoạt động ngoài trời.

Đáng chú ý, các chỉ số về sức khỏe học sinh sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng giáo dục và quản lý trường học.

Ở cấp cơ sở, nhiều trường đã sáng tạo trong cách tổ chức hoạt động. Một trường tiểu học trực thuộc Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Điện Tử đảm bảo học sinh có tới 3 giờ vận động mỗi ngày thông qua kết hợp giờ thể dục, giờ nghỉ và hoạt động ngoại khóa.

“Chúng tôi không đánh giá giờ thể dục qua động tác chuẩn, mà dựa vào việc học sinh có đổ mồ hôi và có vui hay không”, đại diện nhà trường cho biết.

Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững hơn, nơi mỗi học sinh đều có điều kiện phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần.

