Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập ở 18 xã, phường

Thông tin trên nằm trong văn bản do Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND thành phố, ngày 25/3, liên quan đến phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, dự kiến phương án sắp xếp các trường phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2027 như sau: Trường mầm non giảm 23 trường, từ 811 trường còn 788 trường.

Trường tiểu học giảm 4 trường, từ 728 trường còn 724 trường; trung học cơ sở giảm 8 trường, từ 614 trường còn 606 trường; trường liên cấp tiểu học và THCS, liên cấp THCS và THPT đều giảm 1 trường.

Đến giai đoạn 2028-2030: Việc sắp xếp sẽ diễn ra đối với những trường mầm non dưới 15 lớp, tiểu học dưới 20 lớp, THCS dưới 23 lớp.

Học sinh trường tiểu học Tràng An, Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội gửi UBND thành phố, giai đoạn 2026-2027, Sở đề nghị tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS tại 18 xã, phường gồm: Phường Bạch Mai, Bồ Đề, Chương Mỹ, Cửa Nam, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Ngọc Hà, Sơn Tây, xã An Khánh, Chương Dương, Đan Phượng, Phú Cát, Phúc Lộc, Thạch Thất, Yên Bài, Phú Nghĩa, Minh Châu.

Các trường phải sắp xếp vì những lý do sau: Thứ nhất, các trường được đề nghị sắp xếp lại vì quy mô và học sinh quá nhỏ, dưới mức chuẩn tối thiểu.

“Đây là lý do phổ biến nhất tại nhiều địa phương, khi các trường không đáp ứng được quy định về số lượng lớp học hoặc sĩ số theo điều lệ trường học hiện hành”, theo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Những trường học có cơ sở vật chất chật hẹp, khó mở rộng, sẽ thuộc diện sắp xếp (Ảnh: Mỹ Hà).

Thứ hai, nhiều trường không đủ số lớp tối thiểu, chỉ có từ 5 đến 8 lớp học, ví dụ THCS Phú Mãn thuộc xã Phú Cát chỉ có 5 lớp; Trường Mầm non Huyện thuộc xã Đan Phượng có 8 lớp; THCS Vân Hà và Tiểu học Vân Hà thuộc xã Phúc Lộc đều chỉ có 5 lớp.

Thứ ba, quy mô học sinh thấp, tuyển sinh khó khăn: Một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo như Trường THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay các trường mầm non tại Phường Cửa Nam.

Tổng thể, việc sáp nhập nhằm tạo ra các trường mới có quy mô học sinh và số lớp đủ lớn, ví dụ: Sáp nhập tại xã Thạch Thất và Yên Bài để trường mới có quy mô từ 20-30 lớp, đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Song song với sắp xếp lại mô hình trường học đa cơ sở như trên, thành phố sẽ triển khai các mô hình quản lý trường nhiều cấp học (trường liên cấp); mô hình “liên kết mạng lưới trường học liên phường, liên xã”...