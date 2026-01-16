Trao giải tài năng nhạc cụ học sinh: Một số phần thi đạt trình độ đại học

Chiều 16/1, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ I đã diễn ra, khép lại chuỗi hoạt động nghệ thuật giàu cảm xúc, để lại dấu ấn đậm nét về chất lượng chuyên môn.

Qua nhiều vòng, các xã, phường và cụm trường THPT, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã lựa chọn 161 tiết mục dự thi xuất sắc tham dự Liên hoan cấp thành phố, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/1 theo hình thức chia thành các bảng theo các cấp học.

Piano là nhạc cụ chiếm số lượng lớn nhất với 95 thí sinh dự thi, bên cạnh đó là các nhạc cụ quen thuộc như guitar, violin, organ, trống… và các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nhị, đàn T’rưng, đàn đá…

Tiết mục giành giải Vàng bảng tiểu học (Ảnh: Hằng Thanh).

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, thành viên ban giám khảo, chia sẻ sự bất ngờ trong quá trình chấm thi. Ở bảng không chuyên, giám khảo vẫn tìm được những thí sinh xuất sắc, trình diễn các tác phẩm có độ khó cao. Một số thí sinh thậm chí chơi những tác phẩm có độ khó tương đương với trình độ đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh - sinh viên, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết chất lượng chuyên môn của các tiết mục tham gia Liên hoan lần đầu tiên tổ chức theo quy mô thành phố đáng được ghi nhận.

Các tiết mục phong phú về thể loại, đa dạng về nhạc cụ, có tiết mục kết hợp hài hòa giữa các nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại. Không ít tiết mục được dàn dựng công phu, kỹ thuật vững vàng, cảm xúc âm nhạc tốt; nhiều học sinh dù tuổi còn nhỏ nhưng đã thể hiện phong thái biểu diễn tự tin, làm chủ sân khấu.

Đặc biệt, sự tham gia của các học sinh khiếm thị với niềm đam mê và cảm xúc chân thành đã tạo nên những dấu ấn nhân văn, lan tỏa tinh thần nghị lực và khát vọng vươn lên.

Một số thí sinh thậm chí chơi những tác phẩm có độ khó tương đương với trình độ đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Ảnh: Gia Lợi).

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao 109 huy chương, bao gồm 27 huy chương Vàng, 33 huy chương Bạc, 49 huy chương Đồng; cùng 7 giải Triển vọng, 45 giấy chứng nhận cho các học sinh tham gia. Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng trao 10 phần quà cho 10 tiết mục xuất sắc.

Liên hoan tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, là hoạt động thiết thực thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liên hoan được diễn ra theo các vòng thi cấp trường, cấp phường/xã trong 2 tháng 11 và 12/2025, thu hút đông đảo học sinh tham gia với chất lượng chuyên môn cao. Nhiều đơn vị tổ chức hiệu quả, có nhiều tiết mục nổi bật như các phường Cửa Nam, Bồ Đề, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Giảng Võ; các xã Bình Minh, Mỹ Đức, Thanh Trì; cùng các cụm Trung tâm GDNN-GDTX.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn hai tiết mục đặc biệt xuất sắc để trình diễn trong chương trình Hà Nội đón nhận danh hiệu thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Gia Lợi - Ngọc Minh