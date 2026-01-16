Vụ ban phụ huynh vận động 624 triệu đồng trái quy định: Sở có văn bản khẩn

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nam, từ đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn tạm thời về các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập. Văn bản nhấn mạnh việc kiên quyết không để xảy ra tình trạng lạm thu, quy định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm.

Mái che được cho là do Ban đại diện phụ huynh vận động hỗ trợ tặng nhà trường (Ảnh: Công Sơn).

Trước những phản ánh về việc một số trường học vận động hàng trăm triệu đồng để làm mái che, dọn vệ sinh và các tố cáo về dấu hiệu lạm thu từ ban đại diện phụ huynh, Sở GD&ĐT đã yêu cầu UBND xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc và đơn vị thuộc sở nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Nam nhấn mạnh, việc vận động tài trợ của các trường học phải tuân thủ đúng Thông tư số 16 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55 của Bộ GD&ĐT để thu các khoản trái quy định.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh tại một trường học, ban đại diện phụ huynh do ông N.T.T. làm Trưởng ban đã đề ra kế hoạch vận động 624 triệu đồng, chia đều cho 52 lớp (12 triệu đồng/lớp) từ đầu năm học 2025-2026. Đến nay, ban đã thu hơn 457 triệu đồng, chi hơn 312 triệu đồng, còn dư khoảng 144 triệu đồng.

Trong học kỳ 2, ban đại diện này tiếp tục lên kế hoạch chi 255 triệu đồng cho dịch vụ dọn vệ sinh trong 5 tháng (51 triệu đồng/tháng). Do số tiền còn lại không đủ chi trả, ông T. tiếp tục vận động phụ huynh quyên góp thêm hơn 110 triệu đồng để duy trì hoạt động này.

Nhiều phụ huynh đã bày tỏ bức xúc về chi phí vệ sinh 9 khu nhà vệ sinh của trường với mức 51 triệu đồng/tháng là quá cao và thiếu khách quan.

Bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cho biết nhà trường đang vào cuộc xác minh vụ việc. Bà Quyên khẳng định, trường hợp các khoản vận động thu không đúng quy định, nhà trường sẽ yêu cầu ban đại diện phụ huynh hoàn trả tiền cho phụ huynh.