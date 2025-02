"Trải nghiệm rất tệ" về giáo viên dạy thêm cấp 2 của chuyên viên giáo dục

Giữa những tranh luận về Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm học thêm, ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh, nguyên chuyên viên tiếng Anh Sở GD&ĐT TPHCM, nhớ về bài kiểm tra tiếng Anh hồi cấp 2 của mình không được điểm tuyệt đối. Chỉ khoảng 10 bạn trong lớp được điểm tuyệt đối cũng là những bạn học thêm với cô, tại nhà cô.

Nhiều học trò chịu cảm xúc khó chịu, bất công khi giáo viên dạy thêm với chính học sinh trong lớp (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Trên lớp cô dạy cách chia thì quá khứ với động từ có quy tắc nhưng cô ra đề về nội dung quá khứ của be là was và were đã được dạy tại nhà cô, trong lớp học thêm của cô.

Bà Thụy Anh nói: "Thời điểm đó, mình nhìn cô giáo kỳ kỳ".

Cô học trò kể lại với ba mình. Người bố chẳng những không bênh mà còn mắng cho đứa con một trận: "Cô có làm gì đi nữa thì cô vẫn là thầy, một chữ cũng thầy, nữa chữ cũng thầy. Chuyện cô là của cô. Chuyện làm học sinh, mình không có cái kiểu chỉ trích, chê bai thầy cô. Rõ ràng là mình chưa giỏi thì chịu khó mà học vậy".

Rồi ba cho tiền để đứa con đi học thêm.

Ba chở bà ra trung tâm đăng ký học chứ không chở đến nhà cô. Trung tâm dạy thêm tiếng Anh đặt tại Trường THPT Phú Nhuận (bây giờ là trường Hàn Thuyên) - với giáo trình Streamline English.

Nhờ lớp học thêm tiếng Anh ở trung tâm, khi đó cô học trò đã "chấp" luôn việc "cho biết trước đề "của cô. Từ cảm giác kỳ kỳ, bà chuyển sang cảm giác hả hê, chiến thắng. Thế nhưng cảm giác đó vẫn không làm bà hạnh phúc.

"Bao nhiêu năm đi học với rất nhiều giáo viên, tôi gặp nhiều thầy cô tốt. Nói về hình ảnh không hay về người thầy, tôi chỉ nhớ mỗi cô giáo này. Cách cư xử của ba đã giúp tôi không bực, không hỗn với cô nhưng không thay đổi được cảm xúc theo tôi đến tận bây giờ về cô.

Với một đứa trẻ mới 12, 13 tuổi, cách cư xử của cô đã tước đi niềm yêu thích của nó với môn học. Đây là môn học tôi rất yêu thích nhưng nguyên cả năm học đó, giờ tiếng Anh trở nên nặng nề. Tôi tránh nhìn vào mắt cô, sợ cô đọc được cảm giác của mình", ThS Thụy Anh chia sẻ.

Sau này, khi làm mẹ, bà Anh cho con học thêm tiếng Anh từ bé vì nhận thấy con rất có năng khiếu ngôn ngữ. Con vào cấp 2, bà cũng cho con đi học thêm môn toán khi thấy con không tự tin lắm với môn này.

Cho tới giờ bà thấy mình may mắn khi tìm được thầy dạy thêm toán tuyệt vời cho con gái. Từ một con bé không tự tin về toán, con thi toán vào lớp 10 được 9,75. Chưa hết, thầy không chỉ dạy toán cho con, thầy còn dạy cho con cách hành xử, các bài học về đối nhân xử thế dù lớp học thêm của thầy đông nghịt.

Con học thêm, bà dứt khoát không cho con học thêm trực tiếp với giáo viên dạy con trên lớp. Bà sợ con được cho điểm ảo bởi những đề kiểm tra được cho biết trước. Bà sợ con học những cách ứng xử không hay và dần thỏa hiệp, nhún nhường với những cách ứng xử này.

ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh chia sẻ, 12 năm con mình đi học, con chưa bao giờ bị bất kỳ một thầy cô nào "đì" vì không học thêm.

Dù 12 năm đó, cũng không ít lần con chứng kiến thầy, cô quảng cáo lớp dạy thêm ngay trong giờ chính khóa, như: "Thầy/ cô nhận được yêu cầu mở lớp dạy thêm tại nhà, bạn nào có yêu cầu thì nói bố mẹ gọi cho thầy/cô theo số điện thoại...

Nữ thạc sĩ cho rằng, học thêm là một nhu cầu có thực. Học sinh các trường tư thục cũng đi học thêm. Học sinh các trường quốc tế chuẩn học phí 500-700 triệu đồng mỗi năm cũng đi học thêm.

Học sinh ở Mỹ cũng đi học thêm. Có học sinh ở Mỹ học luyện thi SAT từ lớp 7 để đến lớp 11 hay 12, tức 4 đến 5 năm sau đó mới thi.

Thế nhưng, học sinh ở Mỹ hay học sinh từ các trường quốc tế chuẩn, theo bà Anh, các em không học thêm với giáo viên dạy mình trên lớp mà giờ đây, các em học thêm với gia sư online đến từ các trung tâm gia sư online.

ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh không đồng tình với quan điểm học thêm triệt tiêu khả năng tự học của học sinh.

Học thêm lành mạnh giúp học sinh tăng tính chủ động trong học tập (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Bà biết nhiều học sinh trường quốc tế các em đi học thêm với gia sư bên ngoài. Các em chủ động đặt vấn đề, trao đổi, tranh luận, đào sâu kiến thức học trên lớp với giáo viên chứ không phải học thêm thụ động học trước nội dung chương trình hay giáo viên cho gì thì học đó.

Làm việc trong lĩnh vực giáo dục và cũng là một người mẹ, bà Nguyễn Hồ Thụy Anh bày tỏ, bà ủng hộ Thông tư 29 với quy định giáo viên không được dạy thêm với học sinh chính khóa. Nhưng bà băn khoăn về việc làm sao để không triệt tiêu nhu cầu học thêm có thật của học sinh, phụ huynh…