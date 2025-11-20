TPHCM vinh danh nhà giáo tiêu biểu và trao Giải thưởng Võ Trường Toản

Phát biểu tại lễ tôn vinh, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn chung sức, đồng lòng cùng ngành giáo dục vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong hành trình phát triển đó, ngành giáo dục TPHCM đạt nhiều thành tựu nổi bật: được Bộ GD&ĐT công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước.

9 nhà giáo được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba (Ảnh: Phúc Nguyễn).

Cùng với đó, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đã tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước không ngừng được nâng cao.

Thành phố cũng tiên phong triển khai các chương trình ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực hội nhập cho người học; đồng thời phát triển mô hình “Trường học số”, từng bước khẳng định vị thế trung tâm giáo dục số hàng đầu cả nước.

"Những thành tựu ấy minh chứng cho tâm huyết, là tinh thần trách nhiệm của biết bao thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo qua các thời kỳ", bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố, trao khánh tri ân nhà giáo tiêu biểu 50 năm đổi mới giáo dục TPHCM (Ảnh: Nguyễn Phúc).

Theo Phó Chủ tịch, lễ tôn vinh không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của các thầy, cô điển hình tiêu biểu, mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ noi gương sự tận tụy, nhiệt tâm, sống có lý tưởng, trách nhiệm, khát vọng vươn lên; đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng TPHCM phát triển; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo TPHCM trao Giải thưởng Võ Trường Toản cho giáo viên (Ảnh: Nguyễn Phúc).

Dịp đặc biệt này, TPHCM tôn vinh 50 nhà giáo điển hình suốt tiến trình lịch sử trong 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển ngành.

Cũng tại buổi lễ, 9 nhà giáo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng; 50 cán bộ quản lý, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 28 năm 2025.