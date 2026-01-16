TPHCM thí điểm đưa AI vào giảng dạy ngay từ học kỳ 2 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh việc đảm bảo triển khai thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông đạt hiệu quả và hoàn thành tổ chức đánh giá công tác triển khai trước ngày 30/5.

Các trường phổ thông còn lại đảm bảo 100% thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông và lồng ghép mục tiêu giáo dục trí tuệ nhân tạo vào kế hoạch giáo dục.

Đối với các trường đã đảm bảo điều kiện triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp và lồng ghép mục tiêu giáo dục trí tuệ nhân tạo vào kế hoạch giáo dục.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông nhằm góp phần hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi của người học.

Nội dung này cũng trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng và kỹ năng vận dụng cơ bản về trí tuệ nhân tạo; đồng thời hình thành các phẩm chất cần thiết trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có trách nhiệm trong học tập và đời sống.

Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo làm cơ sở nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và đề xuất phương án triển khai phù hợp đối với từng cấp học phổ thông trong các năm học tiếp theo.

Dẫu vậy, Sở GD&ĐT TPHCM vẫn yêu cầu các trường bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc; đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện.

“Việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho Chương trình Giáo dục phổ thông. Nội dung và hoạt động giáo dục trí tuệ nhân tạo phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học”, hướng dẫn thực hiện của Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Sở cũng nhấn mạnh các trường cần có giải pháp phù hợp để mọi đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn đều có cơ hội tiếp cận với giáo dục trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, TPHCM có 4 trường THPT chuyên là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bên cạnh đó, có 100 trường học được UBND có quyết định công nhận là trường học số và 69 trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.