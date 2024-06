TPHCM điều chỉnh đáp án ở môn tiếng Anh thi vào lớp 10 năm 2024

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM công bố đề thi, đáp án trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn ở câu số 40, môn tiếng Anh.

Theo đó, câu 40 yêu cầu thí sinh viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi: "Because of his good performances, he was nominated as Singer of The Year" (tạm dịch: Vì màn trình diễn tốt của anh ấy nên anh ấy đã được đề cử danh hiệu Ca sĩ của năm).

Đáp án chính thức được sở công bố là: "Because he performed well, he was nominated as Singer of The Year" (Bởi vì anh ấy đã trình diễn tốt nên anh ấy đạt danh hiệu Ca sĩ của năm).

Song, một số ý kiến cho rằng trong trường hợp này, động từ "performed" được chia ở thì quá khứ đơn vẫn có thể được chia ở thì hoàn thành. Quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh hành động đã xảy ra vào một khoảng thời gian trong quá khứ, trước khi một hành động quá khứ khác xảy ra.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết tình huống này đã được hội đồng chấm thi tính toán ngay từ đầu và thống nhất đảm bảo quyền lợi học sinh nếu các em trả lời hợp lý.