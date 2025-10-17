Ngày 17/10, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026 gồm toán, văn và ngoại ngữ (tiếng Anh là chủ yếu).

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 là kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Học sinh ở TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh sẽ theo nguyên tắc giữ ổn định về môn thi, cấu trúc đề thi, mức độ đánh giá, đảm bảo giúp nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh yên tâm trong công tác giảng dạy và định hướng học tập, ôn tập.

Dự kiến, trong tháng 10, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ ban hành đề minh họa ở từng môn thi tuyển sinh, bao gồm cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng mô tả năng lực, cấp độ tư duy.

Căn cứ vào đó, các nhà trường, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy, định hướng ôn tập cho học sinh theo ma trận, cấu trúc, mức độ đánh giá của đề ở từng môn thi.

Ở từng môn thi tuyển sinh, dự kiến đề thi cơ bản sẽ có 60% kiến thức ở mức nhận biết, thông hiểu và 40% kiến thức ở mức vận dụng, vận dụng cao.

Các môn thi vẫn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, đưa kiến thức môn học vào giải quyết các vấn đề thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Được biết, sau sáp nhập, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập với hơn 750.000 học sinh. Riêng học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 ước tính khoảng 150.000 em. Hiện, thành phố có gần 300 trường THPT.