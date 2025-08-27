TPHCM có trường học trên 100 lớp gây khó khăn cho giảng dạy và quản lý

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở GD&ĐT TPHCM, sáng 27/8, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã thẳng thắn chỉ ra rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất mà ngành giáo dục thành phố cần phải vượt qua.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã đánh giá cao 10 kết quả nổi bật của ngành giáo dục thành phố và đưa ra những định hướng quan trọng cho năm học mới.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh đến sự chuyển đổi trạng thái nhanh chóng, nhịp nhàng và thông suốt, đặc biệt trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quy mô lớn sau khi sáp nhập các tỉnh thành: TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, từ mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục thường xuyên đều có những chuyển biến tích cực, cao hơn so với năm học trước.

TPHCM cũng là một trong những đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ và mạnh mẽ; xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc” là mô hình tiên phong của thành phố, được triển khai với các tiêu chí cụ thể và đạt hiệu quả cao, góp phần tạo nên môi trường giáo dục tích cực.

Ông cũng biểu dương TPHCM đã cho học sinh làm quen với tiếng Anh từ mầm non và triển khai môn học này như môn tự chọn từ lớp 1, phù hợp với định hướng của Bộ GD&ĐT. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu về điểm môn tiếng Anh.

5 tập thể của Sở GD&ĐT TPHCM được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bên cạnh những thành tựu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mà ngành giáo dục TPHCM cần vượt qua.

Trong đó, về vấn đề cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp học còn thiếu, quá tải, đặc biệt sau khi sáp nhập. Tại TPHCM, có những trường học có trên 100 lớp học, điều này quá tải với cán bộ quản lý, ảnh hưởng tới chất lượng quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học. Thầy cô giáo cũng áp lực rất nhiều.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm rà soát, quy hoạch để đảm bảo đủ trường, đủ lớp cho học sinh.

Vấn đề dạy thêm, học thêm cũng được ông Thưởng nhấn mạnh, TPHCM cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp để thực hiện tốt Thông tư 29/2024, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, vốn là hệ lụy lớn và triệt tiêu tinh thần tự học của học sinh.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và là năm có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Vì vậy, ngành giáo dục TPHCM cần chủ động tham mưu và phối hợp tốt với các cấp chính quyền để thực hiện hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng đề xuất ngành giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy học sinh hình thành phương pháp tự học.

Bên cạnh đó, cần tập trung vào giáo dục để hình thành công dân toàn cầu với bốn trụ cột: ngoại ngữ, công nghệ thông tin, thể chất và phẩm chất.

Theo thống kê từ ngành giáo dục, những khó khăn về cơ sở vật chất đang là điểm nghẽn cần giải quyết. Thực tế, nhiều trường học ở TPHCM đã vượt ngưỡng 80-100 lớp.

Đơn cử, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú) có tới 103 lớp nhưng chỉ có 54 phòng học, buộc học sinh phải học luân phiên một buổi/ngày.

Việc thiếu phòng học đang trở thành vấn đề cần giải quyết tại TPHCM (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin sau sáp nhập của 3 khu vực, việc thiếu phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, giảm sĩ số lớp trở nên rất áp lực và khó khăn.

Việc thiếu phòng học đang trở thành vấn đề cần được quan tâm giải quyết, nhất là bậc THPT. Do đó, bà kiến nghị các cấp tăng cường ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng trường lớp và phòng học, đầu tư trang thiết bị dạy học.