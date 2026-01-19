TPHCM: Ba nhóm học sinh được hỗ trợ tiền ăn, đồng phục, học ngoại khóa

Học sinh TPHCM tham gia ngày hội định hướng nghề nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nội dung trên vừa được Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn các trường thực hiện.

Theo Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/1 của Hội đồng Nhân dân TPHCM, trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập, có hoàn cảnh đặc biệt thuộc một trong ba trường hợp sau sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ:

Cụ thể, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong; Là người khuyết tật; Có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng (trong trường hợp ở với ông bà, người nuôi dưỡng) là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Các học sinh đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ nhiều khoản chi phí thiết yếu trong quá trình học tập. Cụ thể, hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Ngoài ra, người học còn được hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục và chi phí các nội dung khác theo chương trình của nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục.

Về đồng phục, mức hỗ trợ được quy định theo từng cấp học, gồm: Mầm non 300.000 đồng/trẻ em/năm học. Ở những cấp sau, mỗi cấp thêm 100.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với năm học 2025-2026 hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức 50% mức hỗ trợ như trên.

Sở GD&ĐT cũng hướng dẫn quy định hỗ trợ bữa ăn trưa được tính theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học quy định. Các nội dung hỗ trợ khác theo thời gian học thực tế của học sinh tại cơ sở giáo dục và không quá 9 tháng/năm học.

Vào đầu năm học thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ vào hồ sơ nhập học của học sinh và bản sao chứng thực các giấy tờ sau đây để xác định đối tượng thụ hưởng chính sách.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đây là chính sách an sinh xã hội đặc thù của thành phố nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để đảm bảo điều kiện thiết yếu khi đến trường cho các em.