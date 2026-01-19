Loạt sinh viên tại TPHCM vừa tốt nghiệp đã có lương hơn 20 triệu đồng/tháng

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.464 tân khoa. Điểm nhấn đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở con số 43% sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc, mà còn ở khả năng "thực chiến" trên thị trường lao động.

Theo khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU, có đến 96% tân khoa đã có việc làm ngay khi chưa cầm bằng tốt nghiệp, tăng 1% so với năm ngoái.

Đặc biệt, các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Luật quốc tế, Quản trị khách sạn (chương trình Hoa Sen Elite), Tâm lý học và Thiết kế nội thất ghi nhận tỷ lệ có việc làm tuyệt đối 100%.

Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen trong lễ tốt nghiệp tháng 1/2026 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), bức tranh cũng tươi sáng không kém. Kết quả khảo sát 4.445 trong tổng số 4.951 sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp năm 2025 cho thấy 97% có việc làm trong vòng 1 năm sau tốt nghiệp. Đáng nói, 90% sinh viên làm đúng ngành hoặc liên quan đến ngành/chuyên ngành đào tạo.

Trong đó, 69% sinh viên đã tìm được “bến đỗ” nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đại học này có 12% tân khoa tìm được việc trong vòng 1 tháng sau tốt nghiệp và chỉ khoảng 2% mất trên 6 tháng để có việc làm.

Thị trường lao động cũng đang chứng kiến sự bứt phá về mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường. Tại HSU, khảo sát cho thấy 9% tân khoa đạt mức thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng ngay khi vừa ra trường. Các mức thu nhập phổ biến khác cũng duy trì ở mức cao: 45% đạt 9-12 triệu đồng và 25% đạt 12-15 triệu đồng mỗi tháng.

Theo khảo sát của UEH, 72% sinh viên tốt nghiệp có mức thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng.

Thời gian sinh viên UEH có việc làm sau tốt nghiệp (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Sự dịch chuyển sang môi trường quốc tế cũng là yếu tố then chốt đẩy mức lương lên cao. Tại UEH, có 30% sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Tại HSU, tỷ lệ này ở ngành Digital Marketing là 34% và Kinh doanh quốc tế là 35%. Nhiều ngành khác cũng đạt tỷ lệ 25-35%.

Đáng chú ý, các sinh viên đã mạnh dạn tham gia khởi nghiệp. Tại Trường Đại học Hoa Sen, có 25% tân khoa ngành Quản trị kinh doanh và 20% tân khoa ngành Kinh doanh quốc tế chọn khởi nghiệp.

Ở khu vực phía Bắc, đại diện Học viện Ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương cho biết tại "Hội chợ việc làm cầu nối nhân lực 2025" mức lương khởi điểm của nhân viên ngân hàng mới ra trường hiện dao động khoảng 10-20 triệu đồng. Với những nhân sự có cơ hội thể hiện bản thân tốt, con số này còn cao hơn nhiều.

Ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, lương trung bình của nhóm này là 10,8 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen nhận bằng tốt nghiệp ngày 18/1 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, cho rằng thế giới mà các tân khoa sắp bước vào đang biến đổi với tốc độ chưa từng có, khi công nghệ thay đổi từng ngày và nhiều nghề nghiệp liên tục được tái định nghĩa.

Những kiến thức được trang bị hôm nay có thể sẽ cần được học lại, học thêm hoặc học theo cách hoàn toàn khác chỉ sau vài năm.

Theo ông Huy Nhựt, điều quan trọng nhất mà nhà trường mong sinh viên mang theo sau lễ tốt nghiệp không chỉ là tấm bằng cử nhân, mà là năng lực học tập suốt đời, tinh thần sẵn sàng thích ứng và bản lĩnh làm chủ chính mình.

Ông nhấn mạnh: “Thành công, nếu chỉ đo bằng thu nhập hay chức danh, thì sẽ rất mong manh. Nhưng nếu thành công được xây dựng trên năng lực chuyên môn vững vàng, thái độ nghề nghiệp tử tế và tinh thần phụng sự cộng đồng, thì đó là thành công có chiều sâu và có ý nghĩa lâu dài”.