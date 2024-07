Top 10 trường ĐH trên thế giới về đào tạo nghệ thuật và khoa học nhân văn

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS theo lĩnh vực 2024 (QS University Rankings by Subject 2024) do Quacquarelli Symonds (QS) thực hiện của Anh được đánh giá dựa trên đa dạng tiêu chí, có thể kể đến như danh tiếng học thuật, danh tiếng đối với nhà tuyển dụng, số lượt trích dẫn trên mỗi bài báo, chỉ số H-index (cách đo lường năng suất và ảnh hưởng của một nhà nghiên cứu hoặc một khoa tại một trường đại học) và mạng lưới nghiên cứu quốc tế…

Đại học Harvard vẫn chiếm vị trí thứ nhất tại BXH của QS về các trường ĐH đào tạo chuyên ngành nghệ thuật và khoa học nhân văn (Ảnh iStock).

Trong bảng xếp hạng được công bố gần đây, top 6 vẫn giữ nguyên vị trí của mình so với năm 2023. Trong đó, Đại học Harvard vẫn chiếm vị trí thứ nhất với điểm số 97,9. Để theo đuổi đam mê nghệ thuật, sinh viên có thể tham gia chương trình Bachelor of Liberal Arts Degree tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới này.

Theo sau đó, xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là Đại học Cambridge với 96,9 điểm. Trường cung cấp nhiều cơ hội rộng mở cho sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật và khoa học nhân văn, với 17 chương trình cử nhân, 44 chương trình thạc sĩ, 3 chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) và 22 chương trình tiến sĩ.

ĐH Cambridge cung cấp nhiều cơ hội rộng mở cho sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật và khoa học nhân văn (Ảnh: iStock).

Đại học Oxford xếp vị trí thứ 3 với 96,8 điểm. Với 27 chương trình cử nhân, 69 chương trình thạc sĩ, 4 chương trình MBA và 30 chương trình tiến sĩ, ngôi trường là điểm đến lý tưởng dành cho sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực này.

6 trường ở các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng đều tọa lạc tại Mỹ, lần lượt là Đại học Stanford xếp vị trí thứ 4; Đại học California, Berkeley xếp vị trí thứ 5; Đại học Yale xếp vị trí thứ 6; Học viện Công nghệ Massachusetts xếp vị trí thứ 7, tăng 5 bậc so với 2023; và đồng vị trí thứ 8 có 2 trường là Đại học New York và Đại học California, Los Angeles. Trong đó, Đại học New York vẫn giữ nguyên hạng, còn Đại học California, Los Angeles tăng 1 bậc so với năm trước đó.

Toàn cảnh trường Đại học Oxford Đại (Ảnh: iStock).

Từ vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng năm 2023, Đại học College London vươn lên vị trí thứ 10 với 88,3 điểm. Đồng hạng 10 là Đại học Toronto ở Canada, tăng 5 bậc so với năm trước đó.

Top 10 trường Đại học đào tạo ngành Nghệ thuật và Khoa học nhân văn tốt nhất thế giới năm 2024, theo bảng xếp hạng của QS như sau: