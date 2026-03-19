Tổng Bí thư: Phải đủ trường cho trẻ em đi học từ mẫu giáo đến hết lớp 12

Buổi lễ khởi công diễn ra từ 8h đến 8h30 tại 121 điểm trường, kết nối 17 tỉnh, thành phố và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi có Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên hồi tháng 1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đợt khởi công lần này nằm trong tổng thể chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú tại 248 xã biên giới đất liền, theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Dự kiến, toàn bộ 121 trường khởi công hôm nay sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm học 2027-2028. Khi hoàn thành, mạng lưới trường phổ thông nội trú sẽ cơ bản phủ kín các xã biên giới.

Kinh phí xây dựng 121 ngôi trường này vào khoảng 30.000 tỷ đồng theo đề xuất từ địa phương, trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng.

17 điểm cầu truyền hình trực tiếp trong lễ khởi công 121 trường phổ thông nội trú biên giới sáng 19/3.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Trước đó, đợt khởi công đầu tiên 100 trường nội trú biên giới đã diễn ra vào ngày 9/11/2025, mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8 năm nay.

Tuy nhiên sau đó, các địa phương đã chủ động huy động nhiều nguồn lực và khởi công thêm 8 trường, nâng tổng số trường lên 108.

Trong số này, 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do Hà Nội hỗ trợ. Tuy nhiên, số dự án giảm đi 19 trường do một số địa phương có điều kiện địa hình thuận lợi, học sinh không có nhu cầu nội trú.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước khánh thành Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên (Ảnh: Mạnh Quân).

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi trường đầu tiên hoàn thành và đi vào hoạt động là Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Một trong những điểm đáng chú ý trong đợt triển khai này là Bộ GD&ĐT đã song song chuẩn bị khung chính sách vận hành.

Cụ thể, Bộ đã ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú. Trong đó, quy định rõ về tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, đồng thời hướng dẫn các địa phương trong việc điều động, bố trí, đào tạo và bồi dưỡng nhằm bảo đảm trường lớp có đủ giáo viên đạt chuẩn.

Bộ cũng đã tham mưu và đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về chế độ, chính sách liên quan. Theo đó, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại các trường nội trú này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất trong khối các trường chuyên biệt. Với cơ chế từ bố trí điều động, đào tạo bồi dưỡng đến đãi ngộ tài chính ở mức rất cao, các địa phương sẽ thu hút được đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt.

Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà công vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình giáo viên cũng được Bộ xác định là giải pháp quan trọng nhằm thu hút, giữ chân giáo viên gắn bó lâu dài.