Trường phổ thông nội trú biên giới được tuyển học sinh nước láng giềng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 12 quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú (PTNT).

Theo quy định, đối tượng tuyển sinh của trường PTNT là học sinh thường trú tại xã biên giới nơi trường đặt trụ sở hoặc tại các xã biên giới liền kề, con của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại xã biên giới.

Trường hợp được giao nhiệm vụ, trường PTNT có thể tiếp nhận học sinh nước láng giềng theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Một lớp học tại Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, Điện Biên (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc ưu tiên khi tuyển sinh học sinh nội trú.

Được ưu tiên cao nhất là học sinh không có người nuôi dưỡng, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người.

Các đối tượng ưu tiên tiếp theo lần lượt là: Con các đối tượng chính sách; học sinh hộ nghèo, cận nghèo; học sinh sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn hoặc ở khu vực cách xa trường không thể đi học trong ngày; học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh.

Trường hợp số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu, việc tuyển sinh sẽ thực hiện theo các tiêu chí do Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.

Trường PTNT là loại hình trường chuyên biệt do Nhà nước thành lập tại các xã biên giới đất liền nhằm tạo điều kiện học tập cho học sinh khu vực này, góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên.

Hệ thống trường PTNT có thể tổ chức theo ba mô hình: Trường tiểu học và trung học cơ sở, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Mỗi trường có diện tích đất xây dựng theo quy định từ 5 đến 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp với khoảng 1.000 học sinh, đồng thời phải bảo đảm hệ thống ký túc xá và điều kiện sinh hoạt cho học sinh nội trú.

Việc ban hành quy chế trường PTNT được xem là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển giáo dục ở khu vực biên giới.

Trước đó, Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng 248 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chậm nhất đầu năm học 2027-2028, dịp khai giảng năm học mới, toàn bộ 248 trường đều phải hoàn thành và đưa vào hoạt động.