Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa

Trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chung tay vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Niềm vui đến trường trên đặc khu Trường Sa (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Trong lễ khai giảng, trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đánh trống khai trường ở đảo Sơn Tử Tây, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Học sinh đặc khu Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca chào năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Nụ cười tươi vui năm học mới (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đặc khu Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và khoảng cách xa đất liền. Lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.

Giáo viên chăm lo cho học trò ngày đầu năm học (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa, những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân, dân gắn bó, tô thắm thêm sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chào cờ nhân dịp năm học mới trên đảo Song Tử Tây (Ảnh: CTV).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ở Trường Tiểu học Sơn Tử Tây, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Học sinh tung tăng tới trường trên đảo Đá Tây (Ảnh: CTV).

Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập giúp học sinh ở Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Phụ huynh chuẩn bị đồ dùng học tập đưa trẻ ở Trường Sa đến trường (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Ngọc Ánh, Thành Vũ