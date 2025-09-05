Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  3. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa

Hoài Nam Trung Thi CTV
Hoài Nam, Trung ThiCTV

(Dân trí) - Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025-2026 của cả nước, sáng 5/9, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây.

Trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chung tay vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 1

Niềm vui đến trường trên đặc khu Trường Sa (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Trong lễ khai giảng, trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 2

Đánh trống khai trường ở đảo Sơn Tử Tây, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 3

Học sinh đặc khu Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca chào năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 4

Nụ cười tươi vui năm học mới (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Đặc khu Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và khoảng cách xa đất liền. Lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 5

Giáo viên chăm lo cho học trò ngày đầu năm học (Ảnh: Quân chủng Hải quân).

Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa, những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân, dân gắn bó, tô thắm thêm sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 6

Chào cờ nhân dịp năm học mới trên đảo Song Tử Tây (Ảnh: CTV).

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 7

Một tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ở Trường Tiểu học Sơn Tử Tây, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 8

Học sinh tung tăng tới trường trên đảo Đá Tây (Ảnh: CTV).

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 9

Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập giúp học sinh ở Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Tiếng trống năm học mới rộn ràng trên quần đảo Trường Sa - 10

Phụ huynh chuẩn bị đồ dùng học tập đưa trẻ ở Trường Sa đến trường (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Ngọc Ánh, Thành Vũ