Tiến sĩ ứng tuyển làm giảng viên đại học có phải nộp lệ phí?

Trong thông báo tuyển dụng tiến sĩ năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM ghi rõ trường sẽ tạm thu lệ phí xét tuyển 500.000 đồng/thí sinh khi số lượng hồ sơ dưới 100. Trường hợp trên 100 thí sinh nộp hồ sơ, mức phí sẽ là 400.000 đồng/thí sinh, trường sẽ gửi lại thí sinh 100.000 đồng.

Theo nhà trường, mức thu này áp dụng theo Thông tư 92/2021 của Bộ Tài chính.

Thông báo tuyển dụng giảng viên của nhiều trường đại học khác cũng thông tin trường sẽ thu lệ phí tuyển dụng theo Thông tư trên.

Học viên tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Thông tư 92/2021có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 quy định rõ ràng về đối tượng phải nộp phí trong các kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức.

Theo đó, mọi đối tượng đủ điều kiện dự thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức, cũng như công chức, viên chức tham gia thi nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp đều phải nộp phí theo quy định của Thông tư tại thời điểm được triệu tập bởi hội đồng tuyển dụng hoặc hội đồng thi.

Về tổ chức thu phí, Thông tư quy định các cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức sẽ là đơn vị thu phí tuyển dụng, trong khi những cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chịu trách nhiệm thu phí dự thi nâng ngạch và thăng hạng.

Theo Thông tư 92, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức được quy định cụ thể theo số lượng thí sinh tham dự mỗi kỳ thi.

Cụ thể, đối với các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức (bao gồm cả thi tuyển và xét tuyển), mức phí thu theo từng thí sinh là 500.000 đồng nếu dưới 100 thí sinh; 400.000 đồng nếu từ 100 đến dưới 500 thí sinh; và 300.000 đồng nếu có 500 thí sinh trở lên.

Đối với kỳ thi dự thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, mức thu được chia theo hai nhóm.

Nhóm thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc thăng hạng viên chức hạng I: nếu dưới 50 thí sinh, mức thu là 1,4 triệu đồng/thí sinh; từ 50 đến dưới 100 thí sinh là 1,3 triệu đồng/thí sinh; và từ 100 thí sinh trở lên, mức thu là 1,2 triệu đồng/thí sinh.

Nhóm thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương hoặc thăng hạng viên chức các hạng II, III, IV được thu 700.000 đồng/thí sinh nếu dưới 100 thí sinh; 600.000 đồng/thí sinh nếu từ 100 đến dưới 500 thí sinh; và 500.000 đồng/thí sinh nếu có 500 thí sinh trở lên.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định mức phí phúc khảo mỗi bài thi áp dụng cho các kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch và thăng hạng công chức, viên chức là 150.000 đồng/bài thi