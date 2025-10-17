Thủ tướng đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND

Theo đó, từ ngày 17/10, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (CAND) đổi tên thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tiền thân là các trường trung học CAND thuộc Bộ Nội vụ. Ngày 8/9/1984, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tổ chức lại hệ thống các trường trung học CAND này, hình thành Trường Trung học Thông tin liên lạc và Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ III.

Ngày 14/10/1993, hai trường được sáp nhập thành Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ CAND, sau đổi tên thành Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ CAND.

Ngày 21/10/2010, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ CAND, Bộ Công an thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND. Sau 15 năm, trường mang tên mới là Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Theo thông tin trên website nhà trường, trường sẽ mang tên giao dịch quốc tế là Học viện Trần Quốc Hoàn.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có hai cơ sở đào tạo tại xã Hoà Lạc, Hà Nội và phường Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học công nghệ và hậu cần CAND, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mới đây, trường xây dựng đề án thành lập khoa Y dược và chuẩn bị ra mắt ngành đào tạo mới này,

Nhà trường cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Danh mục các cơ sở giáo dục đại học công lập được đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.