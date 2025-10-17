Trường Đại học Lao động - Xã hội ra mắt Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô; các trường đại học, cơ quan, đơn vị đối tác; lãnh đạo Trường Đại học (ĐH) Lao động - Xã hội cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên trường.

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Thùy Hương).

Chặng đường phát triển mới

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định số 1091 ngày 22/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thành lập Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Lao động - Xã hội; Quyết định số 1003 ngày 08/9/2025 của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm.

Theo các quyết định trên, trung tâm có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, huấn luyện môn học GDQP&AN cho sinh viên toàn trường; đồng thời có thể phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh (thứ 2 từ phải qua) - Vụ trưởng Vụ GDQP&AN trao quyết định thành lập và bổ nhiệm giám đốc trung tâm (Ảnh: Thùy Hương).

Việc thành lập Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Lao động - Xã hội không chỉ là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của cơ sở Sơn Tây - đơn vị có bề dày truyền thống hơn 40 năm trong đào tạo nghề, giáo dục đặc thù, mà còn mở ra chặng đường phát triển mới cho trường trong tiến trình đổi mới giáo dục đại học, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Giáo dục quốc phòng và an ninh: Không chỉ là môn học bắt buộc mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Hưng - Phó Bí thư chuyên trách, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm GDQP&AN là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Nội vụ đối với công tác giáo dục, đào tạo trong hệ thống các cơ sở giáo dục trực thuộc bộ.

Ông Nguyễn Huy Hưng (ngoài cùng bên phải) - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho trường và trung tâm (Ảnh: Thùy Hương).

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ lưu ý, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức mới, đòi hỏi sinh viên - thế hệ trẻ của đất nước cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh chính trị để vững vàng trước mọi tác động.

“GDQP&AN không chỉ là một môn học bắt buộc, mà còn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo vệ Đảng, chế độ, thành quả Cách mạng và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, ông Nguyễn Huy Hưng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để trung tâm có đủ điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả, hướng tới đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 12.000 sinh viên mỗi năm theo phân luồng của Bộ Quốc phòng.

TS Phạm Ngọc Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Lao động - Xã hội phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thùy Hương).

Thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trường, TS. Phạm Ngọc Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Lao động - Xã hội, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị đối tác và các thế hệ cán bộ của Cơ sở Sơn Tây trong quá trình xây dựng trung tâm.

TS. Phạm Ngọc Thành khẳng định, việc thành lập Trung tâm GDQP&AN là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Trường ĐH Lao động - Xã hội, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và quyết tâm đổi mới của trường trong quá trình hội nhập, phát triển toàn diện, gắn đào tạo chuyên môn với rèn luyện phẩm chất, kỹ năng và bản lĩnh chính trị cho sinh viên.

Hiệu trưởng Phạm Ngọc Thành (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho các phó giám đốc trung tâm (Ảnh: Thùy Hương).

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ (Ảnh: Thùy Hương).

“Trường cam kết không ngừng kiện toàn tổ chức, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện.

Đồng thời, xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, kỷ cương, nề nếp, an toàn, thân thiện; giáo dục, quản lý và rèn luyện sinh viên toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiến thức QP-AN với giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDQP&AN trong toàn hệ thống”, TS. Phạm Ngọc Thành nhấn mạnh.