Mục tiêu đến năm 2035, 100% con công nhân từ 6 tháng tuổi được đi học

Mục tiêu của chương trình này là hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, giúp con em công nhân được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng, công bằng và bình đẳng.

Đến năm 2035, tại địa bàn có khu công nghiệp, 100% con công nhân, người lao động từ 6 đến 36 tháng tuổi được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng. Đồng thời, phấn đấu tăng thêm ít nhất 20% số nhóm trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non và tăng thêm ít nhất 10% số trường mầm non công lập có tổ chức nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi.

Mục tiêu đến năm 2035, tại địa bàn có khu công nghiệp, 100% con công nhân từ 6 đến 36 tháng tuổi được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng (Ảnh: Hoài Nam).

Để thực hiện các mục tiêu trên, ngành giáo dục sẽ xây dựng chính sách đặc thù địa phương đối với giáo dục mầm non ở địa bàn khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. Đặc biệt là chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi và chính sách đối với con công nhân.

Địa phương cũng sẽ ưu tiên sử dụng các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho giáo dục mầm non, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các trường mầm non ngoài công lập.

Đáng chú ý, mô hình hợp tác giữa nhà nước và tư nhân theo hình thức hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M) sẽ được nghiên cứu áp dụng trong giáo dục mầm non nhằm cung cấp dịch vụ tốt với mức học phí phù hợp với thu nhập của công nhân, người lao động.

3 nguồn kinh phí được huy động để thực hiện chương trình này là ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hoá.