Sư phạm Hà Nội lập 3 trường mới

Cụ thể các trường mới được thành lập trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐH) sẽ có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Trường ĐH Khoa học phát triển trẻ thơ sẽ nghiên cứu liên ngành về trẻ thơ như: Sinh lý, dinh dưỡng, tâm lý phát triển, giáo dục và chăm sóc trẻ thơ, can thiệp và trị liệu giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt…

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Trường ĐH Khoa học giáo dục sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức khoa học giáo dục trọng điểm quốc gia.

Trường ĐH Toán học và Công nghệ thông tin sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên tiến tiệm cận trình độ quốc tế trong lĩnh vực toán học và công nghệ thông tin, góp phần phát triển khoa học - giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Chủ trương lập trường mới cũng nhằm cụ thể hóa triển khai quyết định của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện toàn quốc có 11 đại học gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ, Đại học Duy Tân, Đại học Phenikaa.

Theo Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (trừ các trường thuộc Bộ Công an, Quốc phòng, các trường cao đẳng sư phạm) của Bộ GD&ĐT, dự kiến đến năm 2030, toàn quốc có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học và 50 phân hiệu thuộc 200 cơ sở giáo dục đại học đầu mối, định hướng phân bố theo các vùng.

Trong đó, có khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, bao gồm 5 đại học quốc gia; 5 đại học vùng và từ 18 đến 20 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành, quốc gia.

Tới năm 2030, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến trở thành đại học quốc gia.