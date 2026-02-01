Thủ khoa tuyển dụng giáo viên đạt 96,5 điểm, 3 thí sinh vi phạm quy chế

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả bài thi trên giấy của vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đợt 1, năm học 2025-2026. Đây là một trong những kỳ thi tuyển dụng có số lượng hồ sơ đăng ký lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh này.

Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục tại Nghệ An năm nay thu hút gần 3.700 hồ sơ đăng ký dự tuyển cho 791 chỉ tiêu. Sau vòng 1 (phỏng vấn), 27 ứng viên đã trúng tuyển theo diện thu hút, và 3.260 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, được tổ chức vào ngày 25/1.

Hơn 3.200 thí sinh đã tham gia vòng thi viết kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục tỉnh Nghệ An (Ảnh: Vĩnh Khang).

Vòng thi viết diễn ra trong 180 phút với bài thi tự luận thang điểm 100. Nội dung bài thi bao gồm kiến thức chung về pháp luật chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp (30 điểm) và kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ (70 điểm).

Theo quy chế, thí sinh trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2 và có tổng điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

Kết quả chấm thi vòng 2 cho thấy, hơn 60% thí sinh đã đạt từ 50 điểm trở lên. Đặc biệt, 2 thí sinh Ngô Thị Hằng (SN 1989) và Trần Thị Hiền (SN 1994) đã xuất sắc đạt điểm cao nhất là 96,5 điểm. Tuy nhiên, cũng có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 2 người bị cảnh cáo và một người bị hủy kết quả thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn đến 17h ngày 4/2. Sau khi hoàn tất công tác phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng sẽ chính thức công bố kết quả trúng tuyển.

Các phòng thi được trang bị camera giám sát, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng cho kỳ thi (Ảnh: Vĩnh Khang).

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An được giao trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập. Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng, tỉnh Nghệ An đã mời các đơn vị chuyên môn ngoại tỉnh tham gia ra đề và chấm thi độc lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm khâu làm phách và coi thi. Tất cả các phòng thi đều được lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy chế.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: "Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục là một khâu quan trọng nhằm lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của tỉnh".