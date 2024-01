Thủ khoa Học viện An ninh: "Em muốn ưu tú để phụng sự Tổ quốc, nhân dân"

Thủ khoa đầu ra, được thăng hàm Trung úy trước thời hạn

Vừa qua, Nguyễn Ngọc Dũng (SN 2001, quê Thái Nguyên) đã trở thành thủ khoa dẫn đầu toàn Học viện An ninh nhân dân. Với thành tích xuất sắc này, Dũng đã được thăng hàm từ Thiếu úy lên Trung úy trước thời hạn một năm.

Trong suốt 4 năm theo học tại Học viện An ninh nhân dân, Dũng là một lớp trưởng gương mẫu, luôn hăng hái tham gia các hoạt động của lớp và đoàn trường.

Được biết, Dũng đã được theo học cấp 3 tại trường Văn hóa 1, Bộ Công an. Trong thời gian đó, Dũng được trải nghiệm môi trường huấn luyện của Bộ Công an và đặc biệt được truyền động lực từ gia đình, Dũng quyết tâm thi vào Học viện An ninh nhân dân để hoàn thành ước mơ của bản thân.

"Ngay từ năm học cấp 3, em đã học tập tại trường Văn hóa 1 Bộ Công An, bản thân em rất tự hào và vinh dự khi được mặc trên mình bộ đồ quân phục của ngành.

Cùng với đó, tìm hiểu về Học viện An ninh nhân dân em được biết, đó là một trong những ngôi trường danh giá của lực lượng công an. Từ đó, khiến em càng quyết tâm, phấn đấu để thi vào trường Học viện An ninh nhân dân", Dũng chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Dũng luôn cố gắng phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt nhất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo học chuyên ngành được cho là "hot" nhất của Học viện An ninh - Điều tra hình sự, Dũng cũng từng khá chật vật và nản chí vì không thể tìm ra phương pháp học sao cho hiệu quả.

Dũng chia sẻ: "Trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, bản thân em cũng có những lúc thấy mệt và chán nản. Những lúc đó, thầy cô, bạn bè, và gia đình là những người luôn động viên để mình tìm lại điểm tựa cho mình và bước tiếp".

Chính kết quả học tập không như ý đã trở thành cú hích lớn cho chàng sinh viên năm nhất. Dũng cố gắng ghi chép bài đầy đủ hơn, có trách nhiệm hơn để có một kết quả học tập tốt và hơn nữa có thể hỗ trợ thêm các bạn trong lớp vì bản thân là một lớp trưởng.

"Em thấy, mỗi cá nhân đều có một cách học rất riêng, tuy nhiên điều quan trọng là phải tìm cho mình một phương pháp học thật hiệu quả, thật khoa học và luôn đặt ra mục tiêu khi học. Như vậy, kết quả học tập sẽ tốt hơn là cách học vẹt, học thúc ép bản thân.

Đối với môn cơ bản, ngoài việc trên lớp phải chú ý nghe giảng và hiểu ý chính của từng bài, em có đọc thêm tài liệu tham khảo khác để nghiên cứu và tích lũy thêm kiến thức.

Khi học môn chuyên ngành, em sẽ tìm hiểu môn học bằng cách lên thư viện đọc những cuốn sách mà thầy, cô cung cấp và bút ký (ghi chép lại vào vở những từ "khóa" để nhớ và vận dụng vào bài làm của mình).

Ngoài những kiến thức trong sách, em cũng tìm hiểu để mở rộng thêm kiến thức từ thực tiễn bằng cách nghe giảng trên lớp hoặc có thể là trao đổi với thầy, cô giảng dạy", Dũng nhớ lại.

Nhờ sự cố gắng quyết tâm không ngừng nghỉ, Dũng có những thay đổi lớn và học tập một cách dễ dàng hơn ở các môn chuyên ngành. Những bài học về trang thiết bị dùng trong điều tra, thực hành khám nghiệm hiện trường giúp Dũng tiếp cận một cách vô cùng tự tin.

Muốn trở nên ưu tú để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Dù việc học tập trên lớp khá vất vả nhưng Dũng luôn cố gắng tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp học viện, cấp Bộ Giáo dục, cuộc thi tìm hiểu Triết học Mác-Lênin, tìm hiểu pháp luật, hoạt động do đoàn trường cũng như hội phát động. Đặc biệt, Dũng còn thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện của khoa, trường và một số đơn vị ngoài trường tổ chức.

Tháng 6/2023 vừa qua, Dũng cũng là đại diện duy nhất của Học viện An ninh nhân dân được tới quần đảo Trường Sa theo chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc.

Chuyến đi kéo dài 7 ngày cũng là thời gian đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian sinh viên của Dũng. Chính chuyến đi này đã tiếp thêm cho Dũng những động lực để trở thành một người công an ưu tú.

Ngọc Dũng (bên phải) trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa trong tháng 6/2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Trong khoảng thời gian hơn 4 năm học tại Học viện, kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa cùng Hội Sinh viên Việt Nam. Trong chuyến đi kéo dài 7 ngày em được tới các đảo nhỏ và đảo lớn, được gặp gỡ người dân và bộ đội. Em rất ấn tượng với tinh thần, lòng yêu nước và sự hi sinh không ngại khó, ngại khổ bám biển, đảo để giữ gìn chủ quyền biển, đảo của quê hương đất nước.

Đó cũng chính là động lực to lớn cho ước muốn được cống hiến và phấn đấu để trở thành một người Công an nhân dân ưu tú để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của bản thân em", Dũng chia sẻ.

Trở thành thủ khoa đầu ra cũng là điều Dũng chưa từng nghĩ đến. Kết quả này cũng khiến cho Dũng và gia đình vô cùng bất ngờ, xen lẫn với sự hào về thành tích đáng mơ ước của nhiều bạn sinh viên.

"Tôi thích nghĩ lớn, nếu đằng nào bạn cũng phải nghĩ thì hãy nghĩ lớn", đây cũng chính là câu nói mà Dũng chia sẻ đã luôn lấy làm động lực cho sự cố gắng và phấn đấu của bản thân.

Sắp trở thành một người công an nhân dân, Dũng luôn giữ tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hết mình với đam mê và chẳng ngại phải làm việc vất vả chỉ mong có cơ hội áp dụng những kiến thức được học để phục vụ cho Tổ quốc và nhân dân.