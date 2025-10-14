Sở GD&ĐT Hà Nội: "Trường THPT chuyên ngoài công lập, tại sao không"?

Thông tin trên được phóng viên chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội bên lề “Hội nghị công bố các đội tuyển học sinh giỏi (HSG) thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026”, do Sở tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, mô hình trường THPT chuyên ngoài công lập là mô hình rất mới.

"Đã có trường THPT chuyên công lập, vậy tại sao không thể có trường chuyên ngoài công lập? Trong giáo dục và đào tạo không phân biệt công và tư. Vì vậy, nếu có trường THPT chuyên ngoài công lập cũng rất tốt.

Tuy nhiên, đây chỉ là mong muốn bởi các địa phương phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý và phù hợp với các quy định hiện hành về giáo dục”, người đứng đầu ngành Giáo dục Thủ đô cho biết.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng các học sinh tham dự HSG quốc gia năm nay (Ảnh: Song Hà).

Được biết theo quy định, trường THPT chuyên là trường dành cho học sinh xuất sắc, nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở giáo dục phổ thông toàn diện.

Trường chuyên được phân loại thành trường chuyên thuộc tỉnh và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Trước đây, một số trường THPT công lập từng có cả hệ chuyên và không chuyên nhưng theo quy định mới, các trường này chuyển thành trường chuyên, không còn tuyển sinh hệ không chuyên.

Chia sẻ thêm về định hướng đào tạo mũi nhọn của Hà Nội trong thời gian tới, ông Trần Thế Cương cho hay, hàng năm, địa phương có số lượng học sinh đoạt huy chương, giải thưởng quốc gia, quốc tế dẫn đầu cả nước. Việc lựa chọn các học sinh đủ trình độ, kỹ năng và tinh túy nhất tham dự kỳ thi HSG quốc gia cũng là một phần ưu tiên của đào tạo mũi nhọn của Thủ đô.

247 học sinh Hà Nội (đến từ 8 trường THPT) là thành viên đội tuyển thi HSG quốc gia năm nay (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội).

Đặc biệt, mấu chốt của đào tạo mũi nhọn là đội ngũ thầy cô giáo phải là những người tốt nhất, được lựa chọn để trang bị kiến thức cho các em. Ngoài ra, cha mẹ học sinh phải đồng hành cùng nhà trường, kịp thời động viên con em, không gây áp lực.

Hiện Hà Nội có các trường THPT chuyên: Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây. Đây là các trường THPT chuyên, đào tạo các lứa học sinh xuất sắc cho thành phố và gặt hái nhiều giải thưởng.

Năm học 2024-2025, học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Theo đó, có 200 em đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tại các kỳ thi quốc tế, học sinh thành phố giành 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Hà Nội thành lập 13 đội tuyển với tổng số 247 học sinh.

Các học sinh thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở các môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Nhật.