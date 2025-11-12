Thông tin mới vụ nữ phó hiệu trưởng 2 lần bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết đã họp bàn phương án xử lý liên quan đến bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy - người bị tạm đình chỉ công tác sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, bà H. sẽ hết thời hạn tạm đình chỉ công tác lần 2 vào ngày 13/11, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ và chưa có kết luận chính thức vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

“Căn cứ quy định hiện hành, thời gian tạm đình chỉ được thực hiện tối đa 2 lần. Khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, người bị tạm đình chỉ vẫn có thể trở lại làm việc bình thường”, lãnh đạo xã Kim Ngân nói.

Trước tình hình phụ huynh học sinh bức xúc liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm, UBND xã Kim Ngân đã trao đổi, đề nghị Ban Giám hiệu Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy họp bàn, sắp xếp lại công việc, không để bà H. phụ trách bếp ăn.

Lãnh đạo xã Kim Ngân cũng đã trao đổi với cơ quan chức năng, đề nghị sớm có kết quả điều tra, kết luận vụ việc để làm căn cứ xử lý dứt điểm, giúp nhà trường và chính quyền thuận lợi hơn trong công tác quản lý, ổn định hoạt động dạy và học.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 trường hợp còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào Ban Giám hiệu, đặc biệt là Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú nên cho con nghỉ ở nhà.

Học sinh nhập viện nghi ngộ độc (Ảnh: Nhật Anh).

Chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H.. Sau đó, phụ huynh đã đưa con trở lại lớp.

Ngày 23/10, do chưa có kết luận chính thức về vụ việc, chính quyền địa phương tiếp tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ với bà H..

UBND xã Kim Ngân cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, chuyển hồ sơ liên quan đến UBND tỉnh Quảng Trị để ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Nêu ý kiến tại các cuộc họp với nhà trường và chính quyền địa phương sau vụ 40 học sinh nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm, nhiều phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy vẫn nhất quyết đề nghị điều chuyển bà H. đi nơi khác.