Thông tin mới nhất vụ con bị cô giáo tát, phụ huynh “tố” lên mạng xã hội

Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường Long Trường, TPHCM vừa có văn bản chính thức gửi đến gia đình học sinh trong sự việc con bị cô giáo tát, phụ huynh đăng lên mạng xã hội.

Theo phản hồi của nhà trường gửi đến phụ huynh, dựa vào các quy định hiện nay và hành vi vi phạm của cô T.V.T.Nh trong sự việc, ngày 12/9 vừa qua, nhà trường đã ra quyết định kỷ luật khiển trách cô Nh. trong thời gian 12 tháng.

Cháu N.L. với dấu bàn tay trên má được gia đình chụp lại (Ảnh: Hoài Nam).

Ngoài ra, giáo viên này bị đình chỉ công tác đứng lớp; thực hiện công tác khác theo sự phân công của hiệu trưởng; không được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù của giáo viên mầm non trực tiếp đứng lớp.

Về phía cháu bé, phụ huynh cho biết, thời điểm này cháu vẫn chưa chịu đi học trở lại. Gia đình đang cân nhắc giữa việc tiếp tục cho cháu theo học tại Trường Mầm non Tuổi Thơ hoặc chuyển sang trường khác.

Như Dân trí đã đưa tin, đêm 16/9, trên trang cá nhân, chị T.T., ở phường Long Trường, TPHCM chia sẻ thông tin con gái mình học lớp Chồi (4 tuổi) bị cô giáo mầm non bạo hành kèm hình ảnh chụp lại má cháu bé rõ dấu bàn tay.

Khi biết con bị cô T.V.T.Nh tát trong giờ ăn ngày 1/8, gia đình đưa cháu đi khám, được kết luận bị chấn thương phần mềm má trái, bầm tím sưng to do có vết tay đánh vào má. Ngoài ra, tâm lý của cháu cũng hoảng sợ, khóc nhiều, sợ đi học.

Khi gia đình chị T. phản ứng, phía nhà trường và cô Nh. cho biết cô Nh. sẽ chủ động xin nghỉ việc, mong phụ huynh rút đơn tố cáo sự việc. Khi đó, nhà trường còn gửi cho chị T. xem đơn xin nghỉ việc của cô Nh.

Tuy vậy, khi chị T. cho con đi học trở lại thì được biết cô Nh. vẫn làm việc tại trường. Thấy cô Nh., con gái chị sợ hãi, không chịu đi học. Sau đó, chị T. cho con tạm nghỉ, chờ hướng xử lý của nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời về hướng xử lý kỷ luật cô Nh.

Sau 1,5 tháng từ ngày xảy ra sự việc nhưng không thấy trường có động thái xử lý giáo viên có hành vi bạo hành trẻ, chị T. mới quyết định chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.

Nói về việc không thông tin về việc kỷ luật cô Nh. đến phụ huynh, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ cho biết trường đã ra quyết định kỷ luật cô Nh. từ ngày 12/9 nhưng chưa tổ chức được cuộc họp thông báo vì cô Nh. đang trong thời gian xin nghỉ bệnh,

Theo tường trình của cô T.V.T.Nh. vào giờ ăn trưa ngày 1/8, bé N.L. không muốn ăn, đẩy bát cơm ra và rặn ói. Cô Nh. đã hai lần thay bát cơm khác cho bé nhưng khi thấy bé vẫn nhợn ói, cô nóng giận và tát vào mặt bé.

“Khi thấy có vết đỏ trên má của bé, cô dùng đá chườm. Tới chiều khi ông của bé đón thì cô sơ suất không nói với ông”, nữ giáo viên viết trong tường trình.