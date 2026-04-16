Thông tin bất ngờ vụ sách tin học lớp 3 có link dẫn đến web "đen"

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, cho biết trước đây, hội đồng tuyển chọn sách giáo khoa của thành phố không chọn sách tin học do Nhà xuất bản Đại học Huế in ấn đưa vào danh mục để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Do đó, các trường học tại địa phương này không sử dụng ấn phẩm vừa xảy ra sự cố để giảng dạy và học tập.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cũng xác nhận thông tin này. Theo ông, Nhà xuất bản Đại học Huế và đối tác đã thống nhất toàn bộ thông tin về quy trình, kết quả thu hồi cũng như khắc phục sự cố, số lượng sách, vở đã phát hành ra thị trường sẽ do Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (Công ty ESVN), đơn vị phát hành cung cấp.

Đơn vị đồng phát hành đăng thông báo khẩn về sự cố (Ảnh chụp màn hình điện thoại).

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã ban hành các quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn từ năm học 2022-2023.

Đối với danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng tại các trường tiểu học ở Huế chủ yếu lựa chọn sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho các môn như toán, tiếng Việt, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật… Các môn còn lại lựa chọn bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh về cuốn vở bài tập tin học lớp 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế phối hợp phát hành, chứa liên kết điều hướng người truy cập vào trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Sách tin học lớp 3 (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong văn bản gửi đến các đơn vị liên quan, Công ty ESVN cho biết ấn phẩm "vở bài tập tin học 3" - cùng khám phá (xuất bản năm 2022) ban đầu có giới thiệu đường link đến các bài hát thiếu nhi lành mạnh, phù hợp với học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong công tác rà soát và quản lý thời hạn duy trì tên miền của đường dẫn, tên miền này đã được một tổ chức nước ngoài mua lại để đăng tải các nội dung phản cảm, nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty.

Sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục lành mạnh, tác động không tốt đến tâm lý các em học sinh và người sử dụng ấn phẩm.

Nhà xuất bản Đại học Huế đã có quyết định thu hồi xuất bản phẩm "vở bài tập tin học 3" và đã dừng phát hành kể từ ngày 9/4.

Công ty ESVN sẽ tổ chức thu hồi và cung cấp ấn phẩm mới cho người sử dụng trong các ngày 9-19/4. Sách mới thay thế đã được rà soát, chỉnh sửa và loại bỏ toàn bộ liên kết độc hại, bảo đảm an toàn không gian mạng mà không ảnh hưởng đến nội dung bài học.

Nhà xuất bản Đại học Huế và Công ty ESVN đã có văn bản trình báo khẩn cấp về vụ việc đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Công an TPHCM; đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam có biện pháp chặn, lọc triệt để tên miền độc hại liên quan xuất bản phẩm.