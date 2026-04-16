10 trường có tỷ lệ thí sinh đăng ký vào lớp 10 cao nhất, có nơi gần gấp 4

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng 20.000 học sinh so với năm học trước. Đây là số học sinh cao kỷ lục nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Cụ thể: Năm 2025, toàn thành phố có 103.000 học sinh dự thi. Năm 2024: 105.000. Năm 2023: 104.000. Năm 2022: 107.000. Năm 2021: 101.000. Năm 2020: 107.000.

Một số trường không chuyên có tỷ lệ nguyện vọng 1 cao nhất (Ảnh: Sở GD Hà Nội).

Sau 5 ngày mở cổng đăng ký chính thức, tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng vào công lập là 114.195 em, chiếm tỉ lệ 77,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau 5 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định. Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, đảm bảo thuận tiện.

Một số trường THPT công lập không chuyên có số lượng đăng ký cao (tổng số NV) thường là những trường ngoại thành như: THPT Bắc Lương Sơn, tổng 3 nguyện vọng 6.971; THPT Tự Lập, tổng 3 nguyện vọng 6.750; THPT Đại Mỗ: 6.114…

Một số trường THPT công lập không chuyên có số lượng NV1 cao: THPT Yên Hòa nguyện vọng 1 là 2.485, tổng 3 nguyện vọng 2.579; THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông): nguyện vọng 1 là 2.143, tổng 3 nguyện vọng 2.190; THPT Kim Liên nguyện vọng 1 là 1.895, tổng 3 nguyện vọng 2.038…

Như vậy so với chỉ tiêu nhà trường đưa ra, tổng số nguyện vọng đăng ký của một số trường đang vọt lên gấp 3 hoặc gần gấp 4 (THPT Mỹ Đình, THPT Yên Hòa...).

Trường không chuyên có tổng tỷ lệ đăng ký 3 nguyện vọng cao (Ảnh: Sở GD Hà Nội).

Đơn vị này khuyến nghị, các nhà trường cần tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân, với điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

Các nhà trường tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh tự nguyện.

“Phụ huynh học sinh không nên để đến ngày cuối cùng mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro về mặt kỹ thuật không đáng có.

Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của các em.