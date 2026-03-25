Thiếu niên Việt 15 tuổi vô địch giải bơi băng tại Đức

Giải bơi mang tên Zollhaus Open German Championship, thuộc khuôn khổ tổ chức của Hiệp hội bơi băng Quốc tế (IISA), đồng thời cũng là chặng quan trọng thuộc hệ thống giải bơi băng toàn thế giới (Ice World Cup). Giải có hơn 200 thí sinh dự thi với những độ tuổi khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nguyễn Phan Anh đã đoạt hạng nhất lứa tuổi trong ở cả hai phần thi 50m bơi bướm và 100m bơi tự do. Riêng với cự ly 250m, em đã hoàn thành trong điều kiện nước gần đóng băng.

Theo thể lệ, người tham gia sẽ thi đấu trong làn nước lạnh 0-1 độ C, cấp độ khắc nghiệt nhất theo tiêu chuẩn giải.

Nguyễn Phan Anh trước vạch xuất phát tại hồ bơi băng giải Zollhaus Open German Championship (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Phan Anh cùng huấn luyện viên Nhung Bùi được ghi nhận là hai thí sinh Việt Nam đầu tiên đăng ký tham gia giải bơi này. Phan Anh lên kế hoạch chuẩn bị hơn một năm cho cuộc thi.

Vì theo học chương trình giáo dục tại nhà (homeschooling), việc tập luyện của em được linh hoạt về thời gian. Mỗi sáng, em thức dậy vào 5h để luyện bơi ở sông Hồng. Đáng nhớ nhất với Phan Anh là lần tham gia thử thách bơi từ 0h đêm đến sáng vào tháng 12/2024. Giữa thời tiết mùa đông 15 độ C, Phan Anh hoàn thành chặng bơi dài 15km lần đầu tiên trong đời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phan Anh cho biết, 30 ngày trước thềm cuộc thi, em đã tự đặt ra cho mình thử thách: mỗi ngày ngâm mình với hơn chục cân đá ở mức nhiệt dưới 5 độ C để cơ thể dần thích nghi.

Phan Anh cùng huấn luyện viên bơi của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần thử nước đầu tiên, Phan Anh cảm giác cơ thể như đông cứng lại. Lúc đứng lên bờ, em đã bị chóng mặt và ngã ngay lập tức.

“Lúc đó, em mới thực sự biết được giải bơi này đáng sợ nhường nào”, Phan Anh chia sẻ.

Hoàn thành 3 cự ly (50m bơi bướm, 100m tự do và 250m tự do), Phan Anh cảm thấy mãn nguyện vì đã vượt qua chính mình và đoạt được những thành tích đáng nể.

“Em thấy thứ khó nhất của bơi nước lạnh không phải là nhiệt độ mà chính là tâm lý khi tiếp xúc với làn nước đó. Nhưng khi biết điều tiết hơi thở và suy nghĩ, mọi thứ lại trở về trong tầm kiểm soát”, Phan Anh nói.

Từ lúc tập luyện bơi sông đến bơi băng, Phan Anh tự nhận ra một thay đổi tích cực về sức khoẻ. Mấy năm trước, mỗi khi trời chớm lạnh, em lại viêm xoang và mệt mỏi. Nhưng mùa đông năm nay, em gần như không bị ốm. Từ đó, ý chí và nghị lực của cậu bé 15 tuổi cũng được bồi đắp thêm.

Mai Thu Duyên