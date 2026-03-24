Nhóm giáo viên mầm non nào ở TPHCM được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng?

Theo quyết định của UBND TPHCM, địa bàn có 162 khu vực tập trung nhiều lao động, bao gồm các khu công nghiệp, khu chế xuất và các xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, trong danh sách này có 3 khu chế xuất (Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung II), 1 khu công nghệ cao (Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM) và 158 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Giáo viên mầm non tư thục tại nhiều khu vực ở TPHCM được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND TPHCM (có hiệu lực từ ngày 1/9/2025), giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, cũng như giáo viên làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi tập trung nhiều lao động sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, tối đa không quá 9 tháng trong một năm học.

Khoản hỗ trợ này được chi trả ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở và giáo viên, đồng thời không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, trẻ mầm non là con của công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc các khu vực có nhiều lao động cũng được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng/trẻ, tối đa không quá 9 tháng trong năm học.

Ngoài chính sách dành cho giáo viên và trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại khu vực có nhiều lao động cũng được hỗ trợ kinh phí theo quy mô.

Cụ thể, cơ sở có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng; từ 30 đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng; từ 50 đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ cũng được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, tính đến cuối năm học 2024-2025 địa phương có 11.141 giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và 16.407 giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.