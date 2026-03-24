Nếu không thể cho con du học hè, cha mẹ có đang bỏ lỡ lợi thế hội nhập của con?

Người hỏi kinh nghiệm làm hồ sơ, người tìm trường, người chuẩn bị cho con đi Singapore, Úc hay Mỹ vài tuần. Nghe nhiều câu chuyện như vậy, không ít cha mẹ bắt đầu tự hỏi: nếu con mình chưa đi du học hè, liệu con có đang thiệt thòi?

Câu hỏi ấy không của riêng một gia đình nào, mà là nỗi băn khoăn của khá nhiều phụ huynh trong những năm gần đây.

Thế giới phẳng và nỗi lo của những người làm cha mẹ

Ở một thế giới mà ranh giới địa lý không còn là rào cản, cơ hội học tập và làm việc ngày càng mang tính toàn cầu. Điều đó khiến nhiều bậc cha mẹ nghĩ nhiều hơn về tương lai hội nhập của con và đầu tư nhiều hơn cho ngoại ngữ, kỹ năng cũng như các chương trình trải nghiệm quốc tế.

Du học hè vì thế trở thành một lựa chọn được nhắc đến nhiều mỗi khi hè đến. Nhìn con của bạn bè, hàng xóm hay trong các nhóm phụ huynh đã bắt đầu đi Singapore, Úc hay Mỹ vài tuần, không ít cha mẹ bắt đầu tự hỏi liệu con mình có đang chậm hơn một bước.

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng cho một chuyến đi xa từ khi còn nhỏ, và chi phí cho một chuyến du học hè vài tuần cũng là khoản đầu tư không nhỏ. Vì vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là có nên cho con du học hè hay không, mà là liệu có cách nào để trẻ làm quen với môi trường quốc tế phù hợp với độ tuổi mà không nhất thiết phải ra nước ngoài từ quá sớm.

Cách để con trải nghiệm môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam

Trên thế giới, mô hình “studycation”, kết hợp học tập và trải nghiệm trong kỳ nghỉ đã được áp dụng từ lâu. Theo cách gọi quen thuộc hơn, đây có thể xem là một hình thức du học tại chỗ: con không cần đi xa, nhưng vẫn được tiếp xúc với môi trường quốc tế ngay trong mùa hè.

Điều quan trọng không nằm ở việc con đi đến đâu, mà ở việc con được học và trải nghiệm như thế nào. Khi được sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, làm việc nhóm, thuyết trình, tham gia dự án và giao tiếp với giáo viên nước ngoài, con dần hình thành sự tự tin, tính chủ động và khả năng thích nghi - những yếu tố cốt lõi của hội nhập.

Sau một mùa hè như vậy, điều nhiều người nhận ra không nằm ở việc con học thêm được bao nhiêu, mà ở việc con tự tin và trưởng thành hơn như thế nào. Chị Minh Anh (TPHCM) chia sẻ: “Trước đây, tôi cứ nghĩ phải cho con đi nước ngoài mới gọi là trải nghiệm. Nhưng sau mùa hè năm ngoái, thấy con tự tin hơn, nói tiếng Anh nhiều hơn, đi đâu cũng chủ động bắt chuyện, lúc đó mình mới thấy điều quan trọng không phải là đi đâu, mà là con thay đổi như thế nào”.

Con đường hội nhập bền vững

Khi thế giới ngày càng kết nối, con đường hội nhập không chỉ có một lối đi. Có gia đình cho con du học sớm, nhưng cũng có phụ huynh để con làm quen với môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam trước, rồi mới sẵn sàng cho những hành trình xa hơn sau này.

Lợi thế hội nhập không nằm ở việc một đứa trẻ đã đi qua bao nhiêu quốc gia khi còn nhỏ, mà nằm ở việc đứa trẻ đó có tự tin giao tiếp, có biết làm việc nhóm, có dám trình bày ý tưởng và có sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình hay không. Những điều đó đôi khi được hình thành từ những trải nghiệm rất gần, không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chuyến đi thật xa.

Vì vậy, với nhiều gia đình, mùa hè ý nghĩa không nằm ở những tấm hình check-in (chụp ảnh) ở London hay Sydney, mà là mùa hè mà con trưởng thành hơn, tự tin hơn và mở ra cánh cửa thế giới theo cách của riêng mình. Đó mới là món quà ý nghĩa nhất mà cha mẹ có thể dành cho con.

