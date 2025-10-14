Thiết bị điểm danh mới, học sinh đi chậm 1 phút phụ huynh cũng biết

Ngày 14/10, thầy Lại Thế Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã áp dụng đồng bộ hệ thống điểm danh học sinh bằng thiết bị điện tử nhận diện khuôn mặt (Face ID).

Theo thầy Nam, việc điểm danh bằng Face ID giúp tiết kiệm thời gian, công sức so với cách làm truyền thống, đồng thời hỗ trợ phụ huynh theo dõi thời gian đến trường của con.

Học sinh điểm danh bằng thiết bị điện tử nhận diện khuôn mặt (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Học sinh chỉ cần quét khuôn mặt, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận. Nếu học sinh đến trễ hoặc vắng mặt, hệ thống cũng tự động cập nhật và gửi thông báo về điện thoại phụ huynh.

“Ví dụ, trường bắt đầu học lúc 13h30, nếu 13h31 học sinh chưa điểm danh hệ thống báo đi trễ, sau 15 phút học sinh chưa vào lớp sẽ báo vắng và báo ngay cho phụ huynh nhằm kiểm tra tình trạng con mình có gặp sự cố trên đường đến trường hay không”, thầy Nam nhấn mạnh.

Thầy Nam cho hay, dữ liệu điểm danh sẽ được hệ thống lưu lại để nhà trường biết rõ được số lượng học sinh đi học và giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát tình hình học tập của từng em.

Học sinh xếp hàng để quét khuôn mặt vào thiết bị điểm danh tự động (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cũng cho biết, hệ thống Face ID được trường thí điểm từ tháng 4/2024 và năm nay chính thức triển khai đồng bộ cho toàn trường, với 4 máy phục vụ hơn 600 học sinh ở 3 khối lớp.

Việc điểm danh diễn ra nhanh chóng, học sinh chỉ mất khoảng 1 giây để quét và hệ thống hoàn toàn tự động nên học sinh sẽ không gian lận được trong việc điểm danh. Nhờ ứng dụng công nghệ mới, tình trạng học sinh đi trễ gần như được xóa bỏ.

Thầy Nam cũng khẳng định, học sinh không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào cho việc triển khai hệ thống này; toàn bộ được nhà trường đầu tư nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý học sinh.